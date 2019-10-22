Что будет с очередным "единственно возможным" договором о Brexit

Евросоюз и Великобритания в прошлый четверг, после нескольких недель интенсивных переговоров, согласовали обновленную сделку по условиям Brexit. Документ одобрил саммит глав 27 остающихся в ЕС стран, дело остается за парламентом Великобритании.

КИШИНЕВ, 22 окт – Sputnik. Евросоюз снова заявляет, что достигнутое на прошлой неделе обновленное соглашение об условиях Brexit является единственно возможным. Об этом заявил главный переговорщик Евросоюза по Brexit Мишель Барнье в Европарламенте.

При этом представители Евросоюза ранее неоднократно говорили, что соглашение, достигнутое между переговорщиками ЕС и страны примерно год назад, является наилучшим, единственно возможным и не подлежит пересмотру. Тем не менее, это соглашение трижды не прошло ратификацию в парламенте Великобритании, и стороны вновь вернулись за стол переговоров.

В октябре они все-таки скорректировали предыдущий договор и, таким образом, достигли обновленной сделки. Однако и она пока не может пройти через парламент Великобритании.

"Если Великобритания хочет организованного выхода из ЕС, то это соглашение – единственно возможное", - сказал Барнье.

Евросоюз и Великобритания в прошлый четверг, после нескольких недель интенсивных и непростых переговоров, согласовали обновленную сделку по условиям Brexit, затем ее одобрил саммит глав 27 остающихся в ЕС стран, и теперь ее должен ратифицировать парламент Великобритании, от этого зависит дальнейшая судьба "развода" страны и союза.

Однако голосование в Соединенном Королевстве, намеченное на субботу, не принесло результатов, как и то, что могло состояться в понедельник.

Между тем, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что если парламентарии не поддержат предложенный правительством план действий касательно нового законопроекта по Brexit, он снимет законопроект с рассмотрения и внесет предложение о всеобщих выборах.

"Я ни за что не позволю этому тянуться месяцами. Если парламент откажется дать Brexit свершиться и поступит по-своему, отложив все до января, ни при каких обстоятельствах правительство не будет с этим продолжать. С большим сожалением придется снять законопроект с рассмотрения, и нам придется проводить всеобщие выборы", - сказал Джонсон во время дебатов в парламенте.

Предыдущий вариант договоренности был трижды отклонен британскими депутатами, в связи с чем срок выхода страны из союза был перенесен с 29 марта на 31 октября нынешнего года. Сейчас Великобритания просит новой отсрочки – до конца января. Решение о ее предоставлении должен принимать саммит лидеров остающихся в Евросоюзе стран. До 31 октября пока не назначено новых саммитов глав государств ЕС.

Выход страны из союза бед соглашения об условиях этого "развода" грозит обеим сторонам серьезными экономическими последствиями, так как к стране с момента ее отделения от ЕС должны перестать применяться нормы Евросоюза.

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