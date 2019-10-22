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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции. 22 октября 2019.

Путин: Россия и Турция приняли судьбоносные решения по Сирии

© Sputnik / Алексей Дружинин
Политика
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Sputnik Молдова

Президенты двух стран провели в Сочи "переговорный марафон", который продлился более шести часов, и пришли к ряду соглашений.

КИШИНЕВ, 22 окт — Sputnik. Эти договоренности российский лидер назвал "очень важными, если не судьбоносными".

"Решения <...> позволят разрешить достаточно острую ситуацию, которая сложилась сегодня на сирийско-турецкой границе", — сказал Путин.

Так, Москва и Анкара договорились, что в зону, находящуюся за пределами турецкой операции, с полудня среды входят российская военная полиция и сирийские военнослужащие. Они будут содействовать выводу подразделений курдских освободительных сил и их вооружения на 30 километров от границы, который должен завершиться в течение 150 часов.

Путин включил для Эрдогана хорошую погоду в Сочи
© Ruptly
Путин включил для Эрдогана хорошую погоду в Сочи - видео

С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину десяти километров от границы к западу и востоку от района операции "Источник мира" кроме города Камышлы.

Согласно меморандуму, курдские подразделения будут выведены из Манбиджа и Телль-Рифата.

Также президенты подтвердили приверженность единству и территориальной целостности Сирии, обеспечению национальной безопасности Турции, и высказались в поддержку Аданского соглашения.

Меморандум предусматривает, что Москва и Анкара примут меры для предотвращения проникновения террористов через сирийско-турецкую границу и будут способствовать безопасному и добровольному возвращению беженцев.

Также два государства обозначили твердую приверженность Астанинскому формату и договорились о создании совместного механизма для наблюдения за исполнением меморандума по Сирии.

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