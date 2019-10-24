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Песков о предельном возрасте для президентства Путина и преемниках

© Sputnik / Maxim Blinov
Политика
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Sputnik Молдова

Вопросы были заданы пресс-секретарю главы российского государства во время общения с журналистами в четверг.

КИШИНЕВ, 24 окт - Sputnik. Будучи спрошенным о том, рассматривает ли для себя президент РФ какой-то предельный возраст, "идеальный" для того, чтобы прекратить заниматься своей деятельностью, Дмитрий Песков сказал: "Работа президента у нас регламентируется конституцией".

"Нет, видение у него заключается в следовании конституции. Вы прекрасно знаете соответствующие статьи основного закона", - добавил он.

Владимир Путин
© Sputnik / Алексей Никольский
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Что касается преемника президента России Владимира Путина, то В Кремле сейчас не думают об этом, идет напряженная работа, до выборов еще далеко, заявил пресс-секретарь президента.

"Вы совершенно правильно сказали, что до выборов президентских еще далеко. Мы находимся с вами в начальной стадии президентского цикла. Поэтому сейчас об этом никто не думает, сейчас все занимаются напряженной работой, свидетелями чего вы и являетесь", - сказал Песков, отвечая на вопрос, сколько возможных преемников Путина есть сейчас, учитывая, что до окончания срока полномочий президента еще далеко.

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