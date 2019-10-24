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Президент Путин на форуме Россия - Африка

Путин: экономические ограничения не смогут остановить развитие

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Политика
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17 0 0
Sputnik Молдова

В ходе пленарного заседания саммита "Россия-Африка" президент РФ назвал страну Черного континента в качестве примера, который "отлично это показывает".

КИШИНЕВ, 24 окт - Sputnik. Экономические ограничения по политическим мотивам вредят развитию стран, однако не могут его остановить, заявил российский лидер Владимир Путин.

"Экономические ограничения, продиктованные политическими соображениями, вредят развитию, конечно, но никогда не могут остановить его", - сказал он.

Гостей саммита Россия-Африка встретили с хлебом и солью
© Ruptly
Гостей саммита "Россия-Африка" встретили с хлебом и солью - видео
Он также отметил, что пример Гвинейской Республики отлично это показывает.

"Мы желаем вам всяческих успехов на пути развития", - добавил Путин.

Саммит и экономический форум "Россия-Африка" проходит в Сочи 23-24 октября. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями саммита являются Россия и Египет.

МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

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