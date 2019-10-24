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Ситуация в Сирии

В Анкаре сказали, кто остановил войну в Сирии, а кто оказался не в состоянии

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Политика
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Sputnik Молдова

Заявление было сделано в турецкой столице на презентации книги Евгения Примакова "Конфиденциально: Ближний Восток на сцене и за кулисами", изданной на турецком языке.

КИШИНЕВ, 24 окт - Sputnik. США за восемь лет войны в Сирии не смогли ее остановить, наибольший вклад в разрешение конфликта внесли Россия и Турция, отметил член Совета по безопасности и внешней политике администрации президента Турции Исмаил Сафи.

"США за восемь лет не остановили сирийскую войну. Турция и Россия внесли наибольший вклад в завершение конфликта. Турция нейтрализовала тысячи боевиков ИГ*. Сначала мы решали проблемы на запада от Евфрата, теперь на востоке, вместе с Россией. Подписанное в Сочи соглашение работает на благо всех сторон", - сказал Сафи.

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции. 22 октября 2019.
© Sputnik / Алексей Дружинин
Путин: Россия и Турция приняли судьбоносные решения по Сирии
Ранее РФ и Турция подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов.

С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции Турции, кроме города Камышлы.

* Запрещенная в России террористическая группировка.

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