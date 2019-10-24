В Анкаре сказали, кто остановил войну в Сирии, а кто оказался не в состоянии

КИШИНЕВ, 24 окт - Sputnik. США за восемь лет войны в Сирии не смогли ее остановить, наибольший вклад в разрешение конфликта внесли Россия и Турция, отметил член Совета по безопасности и внешней политике администрации президента Турции Исмаил Сафи.
"США за восемь лет не остановили сирийскую войну. Турция и Россия внесли наибольший вклад в завершение конфликта. Турция нейтрализовала тысячи боевиков ИГ*. Сначала мы решали проблемы на запада от Евфрата, теперь на востоке, вместе с Россией. Подписанное в Сочи соглашение работает на благо всех сторон", - сказал Сафи.
С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции Турции, кроме города Камышлы.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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