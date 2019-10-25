МИД России отреагировал на решение Вашингтона оставить в Сирии часть войск США

КИШИНЕВ, 25 окт - Sputnik. Часто меняющаяся позиция Вашингтона вокруг ситуации в Сирии, вызывает беспокойство в МИДе РФ. Как заявил в пятницу российским журналистам замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков, намерение США отправить дополнительно 500 военнослужащих на северо-восток Сирии может осложнить ситуацию в этом районе.

"Мы не хотели бы новых осложнений. Та работа, которая была проделана на уровне руководства России и Турции, в частности, в последние дни. Договоренности в Сочи, по большому счету, ни у кого не должны создавать соблазна что-то вновь переформатировать и поменять. Мы испытываем определенную озабоченность по поводу часто меняющихся сигналов Вашингтона о его планах и намерениях применительно к Сирии", - сказал Рябков. © Sputnik / Михаил Воскресенский В Анкаре сказали, кто остановил войну в Сирии, а кто оказался не в состоянии

"И испытываем тревогу по поводу того, что за сигналами из Белого Дома может стоять все та же установка на сохранение условий для нажима, для продолжения многокомпонентного нажима на законные власти в Дамаске. Это тот момент, по которому мы не сходимся и не можем сойтись в подходе к этой ситуации", - добавил он.

Ранее президент США Дональд Трамп предложил курдам занять нефтеносные районы Сирии, которые контролировала ИГ (запрещенная в России террористическая организация).

Кроме того, газета Wall Street Journal сообщила, что США изучают сценарий, согласно которому для охраны нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии будут направлены 500 американских военнослужащих. Этот сценарий предусматривает развертывание в регионе нескольких десятков танков, о чем ранее писало издание Newsweek, уточняя, что речь идет о танках "Абрамс".

Как отмечает Wall Street Journal, новая концепция означает, что Вашингтон видоизменил свои задачи и вместо борьбы с боевиками склонен сосредоточиться на охране нефтеносных районов. По мнению газеты, США рассматривают месторождения как возможный рычаг влияния в ходе будущих переговоров по Сирии. По данным телеканала Fox News, тяжелая техника США может быть сосредоточена в провинции Дейр-эз-Зор рядом с газоперерабатывающим предприятием Conoco. Газета Washington Post добавляет, что танки, вероятнее всего, направятся туда в сопровождении гусеничных платформ "Брэдли".

Ранее газета New York Times сообщала, что президент США Дональд Трамп склонен оставить в восточной Сирии не более 200 американских спецназовцев для борьбы с террористами ИГ*.

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Около 90% сирийской нефтяной добычи сосредоточено на восточном берегу Евфрата, который ранее был твердыней и основным источником дохода ИГ, а сейчас в основном находится под контролем союзных США курдских отрядов.

США и Турция 17 октября заявили, что договорились о приостановке турецкой военной операции "Источник мира" на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Действие режима прекращения огня закончилось в 22.00 мск во вторник.

Также во вторник по итогам переговоров президентов РФ и Турции был подписан меморандум о взаимопонимании. Он предусматривает ввод на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу подразделений курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы.

*(запрещенная организация во многих государствах, включая Россию и Молдову)

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