Косачев: США нужен не баланс сил, а военное превосходство

Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев прокомментировал решение американского лидера Дональд Трамп подписать документ о намерении США выйти из Договора по открытому небу.

КИШИНЕВ, 28 окт - Sputnik. США не нужен баланс сил, им нужно одностороннее военное превосходство. Такое мнение озвучил председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев.

"Если и когда кто-то берется за разрушение договора, причина может быть только одна: американцам важно ограничить, утаить от партнеров или конкурентов свои собственные нарушения других обязательств по другим соглашениям. Американцы четко делают ставку на достижение одностороннего военного превосходства. Любой договор в сфере разоружения – это договор о балансе сил. Так вот американцам баланс сил не нужен, им нужно одностороннее военное превосходство. Для этого был разрушен Договор по ПРО, ДРСМД, для этого, возможно, будет разрушен ДСНВ", - сказал Косачев, которого цитирует РИА Новости.

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Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на два источника в администрации сообщила, что американский лидер Дональд Трамп подписал документ о намерении США выйти из Договора по открытому небу.

По данным газеты, окончательное решение пока не принято. Тем не менее, по ее данным, противники договора в администрации считают, что он предоставляет России возможности собирать разведывательную информацию в США. Белый дом отказался от комментариев.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.

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