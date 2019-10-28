Путин провел телефонные переговоры с Меркель

КИШИНЕВ, 28 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор в понедельник, 28 октября, говорится в сообщении на официальном сайте Кремля.

Путин проинформировал Меркель об итогах переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи с акцентом на то, что достигнутые договоренности учитывают интересы всех сторон и способствуют восстановлению суверенитета и территориальной целостности Сирии.

Стороны в ходе беседы также выразили уверенность, что выполнение положений принятого Россией и Турцией меморандума послужит стабилизации обстановки на северо-востоке Сирии и продвижению межсирийского политического процесса, в том числе в контексте начала работы Конституционного комитета, намеченного на 30 октября этого года в Женеве.

Кроме этого, в связи с проведением 28 октября в Брюсселе очередного раунда трехсторонних министерских консультаций Россия–ЕС–Украина состоялся обмен мнениями относительно продолжения транзита российского газа через территорию Украины в Европу после истечения в конце 2019 года срока действия соответствующего контракта.

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