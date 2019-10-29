Шойгу заявил о досрочном отводе подразделений на северо-востоке Сирии

Вывод подразделений курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, согласно российско-турецкому меморандуму, должен был завершиться до 18:00 29 октября.

КИШИНЕВ, 29 окт - Sputnik. Отвод вооруженных подразделений из зоны безопасности на северо-востоке Сирии в соответствии с сочинскими договорннностями завершен досрочно, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Туда зашли и сирийские пограничники, и наша военная полиция. <...> Больше 100 квадратных километров разминировано, обезврежено большое количество разных взрывоопасных предметов - от мин и снарядов до боеприпасов реактивных систем залпового огня. Точно также и врачи получают колоссальный опыт, проводя операции, оказывая медицинскую помощь населению, которое настрадалось за эти годы, настрадалось довольно сильно", - сказал Шойгу на переговорах с армянским коллегой Давидом Тонояном, передает РИА Новости.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по итогам шестичасовых переговоров 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов. В нем, в частности, говорилось, что с 12:00 23 октября 2019 года на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.

Они должны были содействовать выводу подразделений курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен был завершиться в течение 150 часов, которые истекали 29 октября в 18:00. С этого момента должно начаться совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK