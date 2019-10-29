Трамп пригласил к себе пса, участвовавшего в ликвидации главаря террористов

Трамп, выступая с заявлением о ликвидации террориста аль-Багдади в Сирии, обмолвился о "прекрасном псе", который, отлично справился с боевым заданием.

КИШИНЕВ, 29 окт - Sputnik. Собака, участвовавшая в ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади, приглашена в Белый дом для встречи с президентом США Дональдом Трампом, пишет газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации.

We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 28, 2019

Президент США, выступая с заявлением о ликвидации аль-Багдади в Сирии, отдельно остановился на "прекрасном псе", который, по его словам, отлично справился с боевым заданием. В своем Twitter он также рассекретил фотографию собаки.

Трамп в воскресенье заявил, что военные США ликвидировали аль-Багдади в Сирии. Позже официальный представитель МО России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что у РФ нет достоверной информации о проведении американскими военнослужащими операции по очередному "уничтожению" аль-Багдади.

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