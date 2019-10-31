Шаповалов: НАТО бомбила Югославию, это не единый случай агрессии блока

Прошло ровно 20 лет с того страшного момента, когда коалиция НАТО во главе с США проводили массированные бомбардировки Югославии, с тех пор многое изменилось, а политика "разделяй и властвуй" стала фирменным почерком поведения заокеанской державы на мировой арене.

КИШИНЕВ, 31 окт - Sputnik. Агрессия НАТО против Югославии в 1999 году потрясла весь мир. Пылающий Белград, тысячи погибших и беженцев - жестокость сравнимая с той, что имела место во время Второй мировой войны.

В результате массированных бомбардировок вскоре Югославия перестала существовать как независимое государство, распавшись на целый спектр балканских стран.

Бомбардировки Югославии силами НАТО начались 24 марта и закончились 10 июня 1999 года. Под ударом оказались как военные объекты, так и гражданская инфраструктура. За время бомбардировок общее число погибших гражданских лиц составило свыше 1700 человек, в том числе почти 400 детей, порядка 10 тысяч были серьезно ранены. © RUPTLY НАТО "бродит" по Европе: из голландского порта танки направятся в Германию

Без вести, по данным ООН, пропал 821 человек, большинство из которых — сербы. Операция "Союзная сила" унесла жизни людей и после своего окончания, НАТО использовало в боеприпасах радиоактивный обеднённый уран. Бомбардировки были прекращены после подписания Военно-технического соглашения в Куманове между представителями югославской армии и стран НАТО.

С тех пор прошло два десятилетия, однако корреспондент Sputnik Молдова решил поинтересоваться у эксперта: как агрессия НАТО в Югославии повлияла на дальнейшее развитие геополитических событий в европейском и ближневосточном регионе? Об этом рассказал политолог, историк, доктор философии Борис Шаповалов.

"Это - не единственный случай агрессии США. Затем последовали Ливия, Сирия, Афганистан. Это - не единый случай, а целенаправленная политика США - "разделяй и властвуй".

Им нужно было подчинить этот регион Европы, что они и сделали в 1999 году. Таким образом они расширили влияние НАТО, подчинили в плане военного паритета ряд государств, образовавшихся в результате распада Югославии", - рассказал Шаповалов.

Однако, по словам политолога, эта политика подчинения своей воле европейских государств не ограничилась лишь на странах бывшей Югославии. Сейчас эта политика распространяется на восточноевропейские страны, на некоторые государства бывшего Советского Союза, уверен политолог.

"Прибалтийские республики, Польша, Венгрия, Румыния, Чехия, Словакия - тому яркий пример. Сегодня во всех этих станах мы видим базы НАТО, американские военные части", - подытожил собеседник.

Недавно старейшая французская компания IFop провела опрос среди жителей Соединенных Штатов. Выяснилось, что подавляющее большинство американцев не знают об агрессии НАТО в Югославии. Только 26% ответили, что знают о кровавых событиях 1999 года.

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