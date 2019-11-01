У Трампа дела плохи: почти половина американцев поддерживает импичмент

Скандал в США разгорелся после того, как один из сотрудников разведки, который работал с записью телефонного разговора Трампа и Зеленского, подал жалобу своему руководству, где выражал обеспокоенность некоторыми высказываниями американского лидера.

КИШИНЕВ, 1 ноя — Sputnik. Процедуру импичмента президента США Дональда Трампа поддерживают 49% американцев. Об этом свидетельствуют данные опроса телекомпании ABC совместно с газетой The Washington Post.

Согласно результатам исследования, против процедуры импичмента высказались 47% респондентов.

Поведение американского лидера посчитали не соответствующим занимаемой им должности 66% опрошенных.

Ровно половина участников соцопроса считает, что Трамп занимает пост президента ради собственной выгоды. Одобрение же деятельности Трампа на посту главы Белого дома выразили 38% респондентов.

Отмечается, что опрос проводился с 27 по 30 октября. В нем приняли участие более 1 тысячи респондентов.

Процесс импичмента президента США Дональда Трампа может завершиться до конца 2019 года, об этом заявил лидер республиканского большинства в палате представителей Митч Макконнелл.

Скандал в США разгорелся после того, как один из сотрудников разведки, который работал с записью телефонного разговора президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского, подал жалобу своему руководству, где выражал обеспокоенность некоторыми высказываниями американского лидера.

Информация попала в СМИ, и Трампа обвинили в давлении на украинского коллегу с целью открыть расследование в отношении семьи конкурента на пост президента США – бывшего вице-премьера Джо Байдена.

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Белый дом был вынужден опубликовать стенограмму разговора, после чего демократы поддержали резолюцию об импичменте действующего президента.

Для того, чтобы принять решение об отставке президента, Сенату необходимо набрать две трети голосов. Белый дом отказался участвовать в расследовании и не признает импичмент Трампа законным.

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