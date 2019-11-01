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Зенитные ракетные комплексы C-400

Россия досрочно завершила поставки комплексов С-400 в Турцию

© Sputnik / Сергей Пивоваров
Политика
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Sputnik Молдова

Сделка о поставках "Триумфов" была заключена в 2017 году. В рамках контракта РФ отправила в Турцию четыре дивизиона за 2,5 миллиарда долларов. 

КИШИНЕВ, 1 ноя — Sputnik. "Рособоронэкспорт" завершил поставки зенитных ракетных систем С-400 в Турцию, заявил генеральный директор компании Александр Михеев, сообщает РИА Новости.

По словам Михеева, все компоненты ЗРС доставили досрочно, несмотря на санкции.

Кроме того, "Рособоронэкспорт" создал и открыл первое в мире совместное предприятие по производству автоматов Калашникова "двухсотой" серии в Индии, добавил гендиректор компании.

Сделка о поставках "Триумфов" была заключена в 2017 году. В рамках контракта РФ отправила в Турцию четыре дивизиона за 2,5 миллиарда долларов. 

Военнослужащие армии США
CC BY 2.0 / The U.S. Army / Black Hawk unload
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Покупка новейших российских систем ПВО спровоцировала международный скандал: США требовали отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. Вашингтон не исключал, что в случае отказа задержит или вовсе отменит продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки.

С-400 "Триумф" — современный зенитный ракетный комплекс большой дальности. Он предназначен для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, также может применяться против наземных объектов.

Дальность действия достигает 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров.

Турция стала третьей (после Беларуси и Китая) страной, куда Москва поставляет "Триумфы". В скором времени к ним должна присоединиться Индия.

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