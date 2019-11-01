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Майк Помпео

Помпео примет участие в годовщине завершения "холодной войны"

© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Политика
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Sputnik Молдова

Госсекретарь США Майк Помпео во время своего пребывания в Германии проведет встречи с Ангелой Меркель, главой МИД и министрами обороны и финансов.

КИШИНЕВ, 1 ноя – Sputnik. Госсекретарь США Майк Помпео посетит Германию 6-8 ноября и примет участие в мероприятиях по случаю завершения "холодной войны", говорится в распространенном в пятницу сообщении госдепартамента. 

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"Государственный секретарь США Майк Помпео поедет в Германию 6-8 ноября, чтобы подчеркнуть значение двусторонних отношений, встретиться с ключевыми лидерами и отпраздновать 30-ю годовщину падения Берлинской стены", - отмечается в сообщении.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что примет госсекретаря США Майка Помпео в Берлине, на повестке дня двусторонние отношения и актуальные международные вопросы, заявила представитель кабмина ФРГ.

Госсекретарь США во время своего пребывания в Германии также проведет встречи с главой МИД, министрами обороны и финансов"

Что такое "холодная война"

Термин "холодная война" означает период мировой истории с 1946 по 1989 год, который характеризовался противостоянием СССР и США. Эти сверхдержавы были гарантами новой системы международных отношений, которая была создана после Второй мировой войны.

В декабре 1989 года президент СССР Михаил Горбачев и президент США Джордж Буш-старший официально объявили об окончании холодной войны. Ее завершение было закреплено в Парижской хартии для новой Европы, принятой в 1990 году.

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