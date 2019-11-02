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Посольство Румынии в Молдове

В Молдове откроются 37 избирательных участков на выборах президента Румынии

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Политика
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Sputnik Молдова

Граждане Румынии, проживающие в Молдове, смогут проголосовать на выборах румынского президента в течение трех дней, больше всего участков будут открыты в Кишиневе.

КИШИНЕВ, 2 ноя — Sputnik. На выборах президента Румынии за границей участки будут работать в течение трех дней, с 8 по 10 ноября, объявило посольство Румынии в Молдове.

Бухарест
CC0 / Pixabay / ArvidO
В Румынии официально стартовала кампания по выборам президента страны

В пятницу отдать свой голос можно будет с 12.00 по местному времени и до 21.00, в субботу и воскресенье участки откроются в 7.00 по местному времени и закончат работу в 21.00 по местному времени.

Голосование в течение трех дней на выборах президента Румынии проводится впервые.

Также впервые на всех избирательных участках будут установлены видеокамеры для поддержания порядка во время голосования. 

По сообщению румынского диппредставительства, на выборах в Европарламент в Молдове было открыто 36 избирательных участков, где проголосовали около 67 тысяч избирателей.

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Теги:
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