В Молдове откроются 37 избирательных участков на выборах президента Румынии

КИШИНЕВ, 2 ноя — Sputnik. На выборах президента Румынии за границей участки будут работать в течение трех дней, с 8 по 10 ноября, объявило посольство Румынии в Молдове.
В пятницу отдать свой голос можно будет с 12.00 по местному времени и до 21.00, в субботу и воскресенье участки откроются в 7.00 по местному времени и закончат работу в 21.00 по местному времени.
Голосование в течение трех дней на выборах президента Румынии проводится впервые.
Также впервые на всех избирательных участках будут установлены видеокамеры для поддержания порядка во время голосования.
По сообщению румынского диппредставительства, на выборах в Европарламент в Молдове было открыто 36 избирательных участков, где проголосовали около 67 тысяч избирателей.
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