В Румынии утверждено новое правительство

КИШИНЕВ, 4 ноя - Sputnik. Парламент Румынии утвердил в понедельник новое правительство во главе с председателем Национально-либеральной партии Людовиком Орбаном.
Это решение поддержали 240 парламентариев. Таким образом, депутаты одобрили программу и состав кабинета министров.
Депутаты правившей ранее Социал-демократической партии не пришли на совместное заседание сената и палаты депутатов. Глава палаты депутатов Марчел Чолаку и председатель сената Теодор Мелешкану отказались вести заседание, их заменила вице-председатель сената Алина Горгиу.
Парламент Румынии 10 октября проголосовал за вынесение вотума недоверия правительству под руководством премьера Виорики Данчилэ. Президент страны Клаус Йоханнис провел консультации с лидерами партий и назначил кандидатом в премьеры Орбана.
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