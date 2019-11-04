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Людовик Орбан

В Румынии утверждено новое правительство

© AFP 2019 / DANIEL MIHAILESCU
Политика
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Sputnik Молдова

Решение о поддержке нового кабинета министров во главе с Людовиком Орбаном приняли 240 парламентариев при минимуме в 233.

КИШИНЕВ, 4 ноя - Sputnik. Парламент Румынии утвердил в понедельник новое правительство во главе с председателем Национально-либеральной партии Людовиком Орбаном. 

Премьер Румынии Виорика Дэнчилэ
CC BY 2.0 / Partidul Social Democrat / Reuniunea BPN al PSD, 16.03 (1)
Парламент Румынии выразил вотум недоверия правительству Дэнчилэ

Это решение поддержали 240 парламентариев. Таким образом, депутаты одобрили программу и состав кабинета министров.

Депутаты правившей ранее Социал-демократической партии не пришли на совместное заседание сената и палаты депутатов. Глава палаты депутатов Марчел Чолаку и председатель сената Теодор Мелешкану отказались вести заседание, их заменила вице-председатель сената Алина Горгиу.

Парламент Румынии 10 октября проголосовал за вынесение вотума недоверия правительству под руководством премьера Виорики Данчилэ. Президент страны Клаус Йоханнис провел консультации с лидерами партий и назначил кандидатом в премьеры Орбана.

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