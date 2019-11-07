15:44 07 Ноября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.31
  • USD17.43
  • RUB0.27
  • RON4.05
  • UAH0.71
Поиск
Срочно:
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Столтенберг заявил о готовности НАТО к диалогу с Россией

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Политика
Получить короткую ссылку
45 0 0
Sputnik Молдова

Йенс Столтенберг обратил внимание, что "очень верит в возможность улучшить отношения с Российской Федерацией".

КИШИНЕВ, 7 ноя – Sputnik. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил готовность к диалогу с Россией по вопросам разоружения и в целом к улучшению отношений с Москвой, но считает, что альянс должен вести разговор с твердых позиций, сообщает РИА Новости.

"Я являюсь сильным сторонником диалога с РФ. Нам нужно вести с ними разговор и по контролю над вооружениями, и по ДРСМД и СНВ. И, с моей точки зрения, нет противоречия между диалогом с РФ и более сильной обороной НАТО", - сказал генсек НАТО, выступая в исследовательском центре в Германии. 
Встреча стран НАТО в Брюсселе
© Photo: Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
Существующие реалии: НАТО потеряло превосходство над Россией

По его словам, это предварительное условие, но НАТО, как считает Столтенберг, нужно быть твердыми в диалоге с РФ. "Иначе это может быть интерпретировано как слабость, и это может быть опасно", - сказал представитель Североатлантического альянса.

Столтенберг также добавил, что "очень верит в возможность улучшить отношения с РФ".

Договор о ракетах средней и меньшей дальности прекратил действие 2 августа. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из этого соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора.

Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

НАТО завершил модернизацию ПРО в Румынии — появился наступательный потенциал
Жизнь без Альянса: что думают в Молдове о НАТО
Козин: учения НАТО в Европе можно рассматривать как подготовку к войне


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Репетиция марша в честь 78-й годовщины военного парада 1941 года - фото
Политическая цензура и русофобия: Лавров назвал причины дискриминации российских СМИ за рубежом
Лавров назвал причины дискриминации российских СМИ за рубежом - видео
Все, что нужно знать о новом мэре Кишинева
У мэрии Кишинева новый хозяин - Ион Чебан

БОМОНД
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться