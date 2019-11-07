Столтенберг заявил о готовности НАТО к диалогу с Россией

Йенс Столтенберг обратил внимание, что "очень верит в возможность улучшить отношения с Российской Федерацией".

КИШИНЕВ, 7 ноя – Sputnik. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил готовность к диалогу с Россией по вопросам разоружения и в целом к улучшению отношений с Москвой, но считает, что альянс должен вести разговор с твердых позиций, сообщает РИА Новости.

"Я являюсь сильным сторонником диалога с РФ. Нам нужно вести с ними разговор и по контролю над вооружениями, и по ДРСМД и СНВ. И, с моей точки зрения, нет противоречия между диалогом с РФ и более сильной обороной НАТО", - сказал генсек НАТО, выступая в исследовательском центре в Германии. © Photo: Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Существующие реалии: НАТО потеряло превосходство над Россией

По его словам, это предварительное условие, но НАТО, как считает Столтенберг, нужно быть твердыми в диалоге с РФ. "Иначе это может быть интерпретировано как слабость, и это может быть опасно", - сказал представитель Североатлантического альянса.

Столтенберг также добавил, что "очень верит в возможность улучшить отношения с РФ".

Договор о ракетах средней и меньшей дальности прекратил действие 2 августа. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из этого соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора.

Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.

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