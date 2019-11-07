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Глава ФСБ: Запад активизировал попытки расшатать ситуацию в СНГ

photo: FSB RC
Политика
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Sputnik Молдова

По словам директора ФСБ России Александра Бортникова, "следует выделить активизацию попыток внешнего деструктивного воздействия на внутриполитическую ситуацию в странах СНГ со стороны Запада".

КИШИНЕВ, 7 ноя - Sputnik. Западные страны стали активнее пытаться расшатать внутреннюю ситуацию в странах СНГ с помощью неправительственных организаций, заявил директор ФСБ России Александр Бортников, которого цитирует РИА Новости.

Бронежилет и рация сотрудника ФСБ РФ, архивное фото
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"Следует выделить активизацию попыток внешнего деструктивного воздействия на внутриполитическую ситуацию в странах СНГ со стороны Запада. Традиционным инструментом для такого вмешательства во внутренние дела независимых государств являются иностранные и международные неправительственные организации", - сказал Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ.

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Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ за 9 месяцев предотвратили почти 40 терактов. В повестку заседания ФСБ вошли вопросы укрепления сотрудничества в борьбе с международным терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, транснациональной организованной преступностью, совместной выработки мер по предотвращению разжигания межнациональной и межконфессиональной розни на пространстве СНГ, обеспечению безопасности в области транспортных коммуникаций и экономики.

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Теги:
Запад, ФСБ


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