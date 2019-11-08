17:55 08 Ноября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.30
  • USD17.42
  • RUB0.27
  • RON4.05
  • UAH0.71
Поиск
Здание ООН

Молдова воздержалась при голосовании резолюции против героизации нацизма в ООН

CC0 / Pixabay / jensjunge
Политика
Получить короткую ссылку
204 0 0
Sputnik Молдова

США и Украина отказались поддержать резолюцию Организации Объединенных Наций, направленную против героизации нацизма, неонацизма и других видов практик, которые способствуют эскалации современных форм расизма и ксенофобии.

КИШИНЕВ, 8 ноя — Sputnik. Представители Молдовы в ООН воздержались при голосовании за резолюцию, осуждающую героизацию нацизма. 

В пятницу, 8 ноября, третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам принял большинством голосов российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма, против были только США и Украина, передает РИА Новости.

​Документ получил название "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".

За него проголосовало 121 государство, 55 стран воздержались.

Резолюция рекомендует странам принять надлежащие конкретные меры, "в том числе в законодательной области и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с тем чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны".

Антинацистскую резолюцию ООН не поддержали только две страны>>>

По инициативе России и ряда государств, включая участников ОБСЕ, Генеральная Ассамблея ООН ежегодно принимает резолюцию против героизации нацизма. При этом традиционно против этого документа выступают только Киев и Вашингтон.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Американцы и европейцы не знают о роли СССР в победе над нацизмом
Героизация нацизма - молчание Запада и воспоминания жительницы Молдовы
Безпалько: ООН признала победу над нацизмом всемирным наследием
Теги:
ООН


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Протест перед парламентом
Протест у здания парламента Молдовы: как это было - в фотографиях Sputnik
Мельниченко: с каждым годом интерес регионов РФ к сотрудничеству с Гагаузией растет
Мельниченко: с каждым годом интерес регионов РФ к сотрудничеству с Гагаузией растет
Правительства Молдовы, рухнувшие после вотума недоверия
Правительства, рухнувшие после вотума недоверия

БОМОНД
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться