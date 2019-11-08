Молдова воздержалась при голосовании резолюции против героизации нацизма в ООН

США и Украина отказались поддержать резолюцию Организации Объединенных Наций, направленную против героизации нацизма, неонацизма и других видов практик, которые способствуют эскалации современных форм расизма и ксенофобии.

КИШИНЕВ, 8 ноя — Sputnik. Представители Молдовы в ООН воздержались при голосовании за резолюцию, осуждающую героизацию нацизма.

В пятницу, 8 ноября, третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам принял большинством голосов российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма, против были только США и Украина, передает РИА Новости.

Большинством голосов принята Рез.3 Комитета #ГАООН о борьбе с героизацией нацизма и неонацизмом, внесенная 🇷🇺: 121 страна проголосовала "за".🇺🇦и🇺🇸- единственные, кто выступил против будущего без нацизма. В угоду сиюминутной конъюнктуре в США и на Украине забыли все уроки истории. pic.twitter.com/6myP2eAiY5 — Russian Mission UN (@RussiaUN) November 7, 2019

​Документ получил название "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".

За него проголосовало 121 государство, 55 стран воздержались.

Резолюция рекомендует странам принять надлежащие конкретные меры, "в том числе в законодательной области и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с тем чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны".

Антинацистскую резолюцию ООН не поддержали только две страны>>>

По инициативе России и ряда государств, включая участников ОБСЕ, Генеральная Ассамблея ООН ежегодно принимает резолюцию против героизации нацизма. При этом традиционно против этого документа выступают только Киев и Вашингтон.

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