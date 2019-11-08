Посольство России в Кишиневе призвало политические силы Молдовы к диалогу

В пятницу представители фракции социалистов на заседании парламента инициировали вотум недоверия правительству под руководством Майи Санду.

КИШИНЕВ, 8 ноя — Sputnik. Посольство Российской Федерации призывает все политические силы Республики Молдова к спокойному и конструктивному диалогу для скорейшего урегулирования политического кризиса в стране.

Заявление дипмиссии опубликовано в пятницу на официальной странице в Facebook.

"Рассчитываем, что компромиссные шаги будут соответствовать конституционным положениям о независимости и беспристрастности надзорных органов в духе общепринятых демократических норм", - говорится в заявлении.

Представители фракции социалистов на заседании парламента в пятницу инициировали вотум недоверия правительству под руководством Майи Санду.

Глава кабмина после заседания парламента заявила, что в Молдове могут пройти досрочные парламентские выборы.

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