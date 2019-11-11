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Во второй тур выборов президента Румынии вышли Йоханнис и Дэнчилэ

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Политика
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Sputnik Молдова

На выборах президента Румынии в Республике Молдова проголосовали 43 тысячи избирателей, в стране были открыты 37 избирательных участков.

КИШИНЕВ, 11 ноя — Sputnik. На выборах президента Румынии на избирательных участках в Республике Молдова проголосовали более 43 тысяч избирателей, сообщает Центральное избирательное бюро Румынии.

Всего на территории Молдовы были открыты 37 избирательных участков. В Кишиневе, где располагались 12 участков, проголосовали более 21 тысячи человек. Из других населенных пунктов больше всего избирателей пришли на выборы в Яловенах - 2200 человек. На третьем месте - Оргеев, где проголосовали около 1800 избирателей.

Alegeri Romania 2019
© AFP 2019 / OVIDIU MATIU
В Румынии выбирают президента: голосование в стране началось

Голосование на выборах главы румынского государства за пределами страны впервые проводилось в течение трех дней, с 8 по 10 ноября.

В президентских выборах в Румынии приняли участие 14 кандидатов.

По предварительным данным, во второй тур выходят действующий президент Румынии Клаус Йоханнис, который набрал 36,65%.

На втором месте - кандидат социал-демократов Виорика Дэнчилэ с результатом 23,79%, сообщает digi24.ro.

Не прошел во второй тур Дан Барна, набравший 13,9% голосов.

Поскольку ни один из кандидатов не набрал более половины голосов от общего числа избирателей в постоянных списках, 24 ноября 2019 года в Румынии состоится второй тур выборов президента.

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Теги:
президент Румынии


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