Приезд Трампа в Москву на 75-летие Победы: подтверждения нет, от чего зависит ответ

Приглашение, поступившее от российской стороны, рассматривается в Вашингтоне, и перспектива положительного ответа существует.

КИШИНЕВ, 11 ноя - Sputnik. Участие президента США Дональда Трампа в торжествах по случаю 75-летия Победы зависит от решения администрации США и готовности посвятить два дня визиту в Москву, сообщил журналистам на брифинге помощник президента Юрий Ушаков.

"Вы знаете из сообщений СМИ и, в том числе, твитов самого Трампа: американская сторона рассматривает наше предложение об участии американского президента в торжественных мероприятиях 9 мая в Москве. Но мы еще подтверждение от американской стороны не получали, но такая возможность, как мне представляется, существует", - сказал Ушаков.

Трамп раннее отмечал, что многое будет зависеть от того, как будет складываться внутриполитическая ситуация в США, с учетом того, что предвыборная кампания как раз в этот период будет активно набирать обороты.

"Сможет он приехать - это зависит от желания администрации, от готовности посвятить два дня на перелет в Москву и участие в мероприятиях", - добавил помощник президента РФ.

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