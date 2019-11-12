Почему французские "жёлтые жилеты" любят RT - версия The Moscow Times

КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. Российский телеканал RT France пользуется большой популярностью у участников движения "жёлтых жилетов" во Франции, отмечает The Moscow Times. Как пояснили сами демонстранты, всё дело в том, что в отличие от французских СМИ RT не идёт на поводу у властей и освещает протестные акции объективно.

ДЕМОНСТРАНТЫ: RT с нами!

ТИТР: Париж, декабрь 2018 года. Участники движения «жёлтых жилетов» скандируют хвалебные лозунги в адрес новостного телеканала RT (ранее известного как Russia Today), финансируемого Кремлём.

ДЕМОНСТРАНТЫ: Спасибо, RT! Спасибо, RT, спасибо!

ТИТР: …но почему?

ТИТР: Материал Moscow Times.

МУЖЧИНА: Основой экономики в районе Пэи д’Ольм всегда была текстильная промышленность. Это была единственная промышленность в регионе, поэтому когда текстильное производство в Пэи д’Ольм накрылось, встала и экономика. Из Азии хлынули потоки импортных товаров… и, например, вот это производство было закрыто. Это настоящая трагедия. Всё это вокруг. Вот это всё! Всё, что вы видите. Всё это закрылось в одночасье. Всё исчезло. Всё… Это просто катастрофа! Мы хотели, чтобы наши дети, внуки и правнуки здесь работали! История французской текстильной промышленности близка движению "жёлтых жилетов". Когда я вижу, что сегодня вся текстильная продукция производится в азиатских странах, я просто выхожу из себя! Теперь все стали использовать ткани, произведённые в Азии, а не местную продукцию.

ДЕМОНСТРАНТЫ: Мы здесь! Мы здесь! И даже если Макрон против, мы всё равно здесь! Мы защищаем честь рабочих! Мы пришли, чтобы сделать мир лучше! И даже если Макрон против, мы всё равно здесь!

ПЕРВЫЙ УЧАСТНИК АКЦИИ ПРОТЕСТА: Когда мы смотрим новости о протестах по BFМ TV, то совершенно очевидно, что они только и ждут, когда начнутся беспорядки, — вот и всё. И своими комментариями они демонстрируют, что заинтересованы только в этом. Когда начинаются беспорядки, они их снимают — и больше ничего. Это всё, чего они хотят, ничего больше.

ВТОРОЙ УЧАСТНИК АКЦИИ ПРОТЕСТА: Часто они показывают только самый конец протеста, когда люди начинают немного выходить из себя. А если такого не происходит, на весь протест показывают всего один-два кадра. Но к вечеру, к шести часам, когда начинается разгон демонстрации, выстраивается целый ряд из 50 камер, и все ждут.

ТРЕТИЙ УЧАСТНИК АКЦИИ ПРОТЕСТА: Некоторое время назад правительство прижало СМИ, и они начали нас игнорировать. Они перестали делать о нас репортажи. Самые точные новости передают France Info и зарубежные СМИ.

УЧАСТНИЦА АКЦИИ ПРОТЕСТА: На самом деле только зарубежные СМИ.

КОРРЕСПОНДЕНТ МТ: Какого рода зарубежные СМИ?

УЧАСТНИК АКЦИИ ПРОТЕСТА: Мы обычно смотрим RT.

УЧАСТНИЦА АКЦИИ ПРОТЕСТА: Ещё есть Sputnik.

УЧАСТНИК АКЦИИ ПРОТЕСТА: RT France, знаете такое?

МУЖЧИНА: Многие французы раньше смотрели (традиционные СМИ), до того как началось движение «жёлтых жилетов» в ноябре 2018 года. Именно тогда мы обнаружили, что все наши СМИ — это фейковые новости. Я сам хожу (за новостями) в интернет. Я смотрю RT France. Там я вижу новости в прямом эфире. И меня это вполне устраивает. Вот что они показывают сейчас.

ТИТР: 12 октября, общенациональное собрание участников движения «жёлтых жилетов» состоялось в Тулузе в 100 километрах от Пэи д’Ольм.

ДЕМОНСТРАНТЫ: Мы здесь! Мы здесь!

КОРРЕСПОНДЕНТ МТ: Зачем вам зонтик?

ЧЕТВЁРТЫЙ УЧАСТНИК АКЦИИ ПРОТЕСТА: Для самозащиты.

КОРРЕСПОНДЕНТ МТ: Для самозащиты от чего?

ЧЕТВЁРТЫЙ УЧАСТНИК АКЦИИ ПРОТЕСТА: От полицейского насилия.

ТИТР: Полиция применила слезоточивый газ через 15 минут после начала протестов.

ДЕМОНСТРАНТЫ: Сюда.

ЧЕТВЁРТЫЙ УЧАСТНИК АКЦИИ ПРОТЕСТА: (Протесты) в ближайшее время не утихнут. Они продолжаются уже 11 месяцев. Лично я не собираюсь сдаваться. Стоит мне на это взглянуть, как во мне просыпается желание снова выходить на улицу. Все это позор, конечно. Я боюсь за свою страну.

ЖЕНЩИНА: Я не из числа "жёлтых жилетов". Я просто недовольный гражданин. То, что сегодня произошло, по телевизору не покажут. Может, сможете найти на YouTube или в эфире RT France, France 24 или, пожалуй, France 5. Но по TF1 точно не покажут, и в вечерних выпусках новостей тоже.

КОРРЕСПОНДЕНТ МТ: Почему RT так популярен? Что такого может предложить канал, что не могут другие?

ЖЕНЩИНА: Мне кажется, этот канал на стороне «жёлтых жилетов» в отличие от других СМИ. Этим он и отличается. Мы видим и слышим то, что нам нравится, а также то, что наши СМИ просто обходят вниманием. К сожалению. Мы смотрим российский телеканал, несмотря на то, что у нас есть своё мнение о России и Путине, и на связь (советника Эммануэля Макрона Александра) Беналля с российскими олигархами. Но мы не сваливаем всё в одну кучу и стараемся разбираться в полученной информации.

КОРРЕСПОНДЕНТ МТ: А где вы сейчас смотрите новости?

УЧАСТНИК АКЦИИ ПРОТЕСТА В ШЛЕМЕ ОБЕЛИКСА: Смешно прозвучит, но чаще всего на RT. Уж точно не на местных каналах, там одну чушь несут.

КОРРЕСПОНДЕНТ МТ: Получается, Обеликс смотрит Russia Today?

УЧАСТНИК АКЦИИ ПРОТЕСТА В ШЛЕМЕ ОБЕЛИКСА: Ага!

КОРРЕСПОНДЕНТ МТ: А почему?

УЧАСТНИК АКЦИИ ПРОТЕСТА В ШЛЕМЕ ОБЕЛИКСА: Они показывают всё как есть, вот почему. Они всё и всех рассматривают критически. А ещё они дают людям возможность высказаться.

КОРРЕСПОНДЕНТ МТ: Сегодня вечером, например…

УЧАСТНИК АКЦИИ ПРОТЕСТА В ШЛЕМЕ ОБЕЛИКСА: Простите, они сейчас в нашу сторону двинутся, а я не хочу, чтобы…

КОРРЕСПОНДЕНТ МТ: Бежим, бежим!

ВЕДУЩИЙ В СТУДИИ: На часах восемь, всем добрый вечер! Сегодня в новостях…

ТИТР: В этот день крупнейшие французские телеканалы либо совсем не освещали протесты, либо упоминали их лишь вскользь.

КОРРЕСПОНДЕНТ RT FRANCE: Протестующие начали марш в 14 часов, но их быстро разбили на небольшие группы. Полиция почти с самого начала применила слезоточивый газ, и людей оттеснили назад. Протестующие попытались вновь собраться около станции метро Жан-Жорес — их привычного места сбора...

ТИТР: А на Russia Today протесты освещались.

Источник: ИноТВ

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