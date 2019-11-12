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Здание Верховной рады Украины в Киеве.

Джокер с депутатским значком - фото из украинской Рады

© Sputnik / Стрингер
Политика
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Sputnik Молдова

Злодей из одноименного фильма, который номинирован на 16 премий "Оскар", стал действующим лицом киевской политики. По его словам, далеко не единственным.

КИШИНЕВ, 12 ноя — Sputnik. Депутат Рады от "Оппозиционной платформы" Илья Кива пришел на заседание парламента в маске Джокера.

"Каждый из нас сегодня немного "Джокер", - написал Киева в фейсбуке.

Как уточняет издание, во время выступления депутата Сергея Рудыка, Кива снял маску и положил ее на трибуну Рады.

Джокер - злодей из вселенной комиксов DC. В октябре на экраны вышел одноименный фильм, его номинировали на рекордные 16 "Оскаров".

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