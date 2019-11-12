Джокер с депутатским значком - фото из украинской Рады

КИШИНЕВ, 12 ноя — Sputnik. Депутат Рады от "Оппозиционной платформы" Илья Кива пришел на заседание парламента в маске Джокера.
"Каждый из нас сегодня немного "Джокер", - написал Киева в фейсбуке.
Как уточняет издание, во время выступления депутата Сергея Рудыка, Кива снял маску и положил ее на трибуну Рады.
Джокер - злодей из вселенной комиксов DC. В октябре на экраны вышел одноименный фильм, его номинировали на рекордные 16 "Оскаров".
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