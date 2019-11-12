Власти Мексики знают, где находится прибывший в их страну Моралес, но не скажут

На сохранение тайны местопребывания, как сообщили в правительстве, есть по крайней мере две уважительные причины.

КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил, что Мексика не будет раскрывать местонахождение президента Боливии Эво Моралеса после его прилёта в страну.

"Мы не будем раскрывать адрес его (президента Моралеса - ред.) пребывания из соображений безопасности", - заявил Эбрард в ходе пресс-конференции, трансляция опубликована в Twitter президента Мексики.

"Этот человек провел несколько ужасных дней, так что неизвестно, когда он захочет встретиться с прессой - сегодня или в какой-то другой момент", - добавил Эбрард.

Ya despegó el avión de la Fuerza Aérea Mexicana con Evo Morales a bordo. De acuerdo a las convenciones internacionales vigentes está bajo la protección del de México. Su vida e integridad están a salvo. pic.twitter.com/qLUEfvciux — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) November 12, 2019

​На состоявшихся 20 октября выборах президент Боливии Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть должна принять оппозиционный вице-спикер сената.

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