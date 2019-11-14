Большая пресс-конференция Путина: время проведения - вторая половина декабря

В ближайшее время Кремль объявит начало аккредитации для представителей СМИ, намеревающихся освещать это событие.

КИШИНЕВ, 14 ноя - Sputnik. Пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдет во второй половине декабря, Кремль скоро объявит аккредитацию.

Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам в столице Бразилии, куда российский лидер прибыл на саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР).

Путин прибыл в Бразилию на саммит БРИКС. В далекую Латинскую Америку президентский борт летел через Лиссабон, там была дозаправка. pic.twitter.com/tM5U0nriOC — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) November 13, 2019

​"Она уже определена, мы скоро объявим. Объявим аккредитацию. Вторая половина декабря", - сказал Песков журналистам.

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