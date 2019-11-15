Путин по итогам саммита в Бразилиа: о БРИКС, Трампе, Зеленском и Сирии

КИШИНЕВ, 15 ноя — Sputnik. Президент России Владимир Путин ответил на вопросы журналистов о работе объединения, а также о внешней политике. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.
О роли БРИКС в мировой политике
Российский лидер отметил, что о БРИКС вспоминают не только тогда, когда проходят саммиты.
По его словам, за минувший год состоялось большое количество мероприятий под эгидой объединения, а также страны согласовали позиции по ключевым направлениям развития.© AP Photo / Eraldo Peres
Путин назвал БРИКС "определенным фактором стабильности не только в политике, но и в мировой экономике, поскольку страны выступают за открытые рынки, против любого вида протекционизма".
"В этом году БРИКС обошел страны "Семерки" по объему ВВП по покупательной способности на 12 процентов. А на следующий год у БРИКС будет плюс 50 триллионов долларов по сравнению со странами "Семерки", кто этого может не замечать", — сказал он, добавив, что это существенный факт в мировых делах и он будет возрастать.
Об отношениях с Трампом
Вместе с тем он заявил, что приезд американского лидера в Москву на юбилей Победы в Великой Отечественной войне даже в рамках предвыборной кампании был бы правильным.
Президент также признал вклад Трампа в борьбу с терроризмом в Сирии. При этом он отметил, что до того, как Россия пришла в Сирию, международная коалиция годами "топталась на месте".
Об интересах России в Сирии
Путин заявил, что Россия в целом решила практически все задачи в Сирии.
По его словам, интересы заключались в том, чтобы не допустить проникновения в Россию большого количества обученных и подготовленных боевиков из арабской республики. При этом президент подчеркнул, что это грозило не только России, но и европейским странам, а также США.
"Все в опасности, поэтому нужно объединять усилия", — отметил он.
Путин напомнил, что после того, как Россия начала борьбу с терроризмом в Сирии, 90 процентов территорий этой страны освободили от боевиков. Он добавил, что данные территории поставлены под контроль легитимного правительства Сирии.
Об отношениях с Зеленским
Во время пресс-конференции у Путина спросили, могут ли до встречи в "нормандском" формате произойти личные переговоры лидеров России и Украины, что предложил экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
"Что касается инициативы <…> Назарбаева. Он многие годы жил на Украине, относится к ней с большой симпатией. Все время мне транслирует это свое отношение. Но он всегда исходил из того, что Украина должна искать счастье не за морями, <…> а договариваться с соседями, — сказал он.
Путин добавил, что о встрече с Зеленским до "нормандского" формата речи не идет.
По его словам, что "если уж будем встречаться, то чего суетиться и бегать на неподготовленные встречи". Президент выразил уверенность, что и он, и Зеленский заинтересованы в результате.
О переговорах с Украиной по газу
Так, Россия может снизить цену при прямых поставках на 25 процентов. При этом Путин заявил, что реверс из Европы на Украину невозможен.
"Газ не может в полтрубы течь в одну сторону, а в полтрубы — в другую. Чушь это, понимаете, "сапоги всмятку". Это нереально абсолютно", — сказал он.
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