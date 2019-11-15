Путин по итогам саммита в Бразилиа: о БРИКС, Трампе, Зеленском и Сирии

Российский лидер обозначил ряд важных международных вех на пресс-конференцию по итогам саммита организации, которая объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР.

КИШИНЕВ, 15 ноя — Sputnik. Президент России Владимир Путин ответил на вопросы журналистов о работе объединения, а также о внешней политике. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.

О роли БРИКС в мировой политике

Российский лидер отметил, что о БРИКС вспоминают не только тогда, когда проходят саммиты.

По его словам, за минувший год состоялось большое количество мероприятий под эгидой объединения, а также страны согласовали позиции по ключевым направлениям развития. © AP Photo / Eraldo Peres Путин о том, каким будет председательство России в БРИКС

Путин назвал БРИКС "определенным фактором стабильности не только в политике, но и в мировой экономике, поскольку страны выступают за открытые рынки, против любого вида протекционизма".

"В этом году БРИКС обошел страны "Семерки" по объему ВВП по покупательной способности на 12 процентов. А на следующий год у БРИКС будет плюс 50 триллионов долларов по сравнению со странами "Семерки", кто этого может не замечать", — сказал он, добавив, что это существенный факт в мировых делах и он будет возрастать.

Об отношениях с Трампом

По словам Путина, встреча с президентом США Дональдом Трампом пока не планируется.

Вместе с тем он заявил, что приезд американского лидера в Москву на юбилей Победы в Великой Отечественной войне даже в рамках предвыборной кампании был бы правильным.

Президент также признал вклад Трампа в борьбу с терроризмом в Сирии. При этом он отметил, что до того, как Россия пришла в Сирию, международная коалиция годами "топталась на месте".

Об интересах России в Сирии

Путин заявил, что Россия в целом решила практически все задачи в Сирии.

По его словам, интересы заключались в том, чтобы не допустить проникновения в Россию большого количества обученных и подготовленных боевиков из арабской республики. При этом президент подчеркнул, что это грозило не только России, но и европейским странам, а также США.

"Все в опасности, поэтому нужно объединять усилия", — отметил он.

Путин напомнил, что после того, как Россия начала борьбу с терроризмом в Сирии, 90 процентов территорий этой страны освободили от боевиков. Он добавил, что данные территории поставлены под контроль легитимного правительства Сирии.

Об отношениях с Зеленским

Глава государства рассказал, что у него "полный контакт" с украинским коллегой Владимиром Зеленским. При этом президент добавил, что в ходе переговоров по ситуации в Донбассе нужно подойти к каким-то решениям.

Во время пресс-конференции у Путина спросили, могут ли до встречи в "нормандском" формате произойти личные переговоры лидеров России и Украины, что предложил экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

"Что касается инициативы <…> Назарбаева. Он многие годы жил на Украине, относится к ней с большой симпатией. Все время мне транслирует это свое отношение. Но он всегда исходил из того, что Украина должна искать счастье не за морями, <…> а договариваться с соседями, — сказал он.

Путин добавил, что о встрече с Зеленским до "нормандского" формата речи не идет.

По его словам, что "если уж будем встречаться, то чего суетиться и бегать на неподготовленные встречи". Президент выразил уверенность, что и он, и Зеленский заинтересованы в результате.

О переговорах с Украиной по газу

Президент заявил, что Россия готова работать и по транзиту газа через Украину, и по поставкам в эту страну по ценам ниже "реверсных".

Так, Россия может снизить цену при прямых поставках на 25 процентов. При этом Путин заявил, что реверс из Европы на Украину невозможен.

"Газ не может в полтрубы течь в одну сторону, а в полтрубы — в другую. Чушь это, понимаете, "сапоги всмятку". Это нереально абсолютно", — сказал он.

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