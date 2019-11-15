Военный эксперт о позиции Анкары по С-400: Эрдогана сломить не удается

Президент Турции заверил по завершении поездки в США, что его страна не откажется от С-400. Военный обозреватель Юрий Котенок в эфире радио Sputnik прокомментировал итоги визита.

КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. Турция считает своим суверенным правом решение о приобретении российских зенитно-ракетных систем С-400, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Он сделал это заявление по пути домой из Вашингтона после переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом.

"Мы не находим правильным требование полностью отказаться от С-400. Нельзя полностью отказаться от С-400 и перейти на (американские системы ПВО) Patriot. Мы сказали, что можем купить Patriot, но, покупая их, мы не можем отказываться от С-400. Это наше суверенное право", ‒ сказал Эрдоган турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь из Вашингтона.

Президент Турции отметил, что в целом его визит в США прошел позитивно, и для преодоления имеющихся разногласий необходим диалог.

"Мы хотим дойти до положительного результата по (поставкам американских истребителей) F-35. Но я в этот раз увидел, что у Трампа подход к этой теме намного более положительный и конструктивный", ‒ добавил турецкий лидер.

"Эрдоган показывает в очередной раз свою несгибаемую позицию, и это серьезный поступок в условиях, когда одно государство в мире пытается диктовать свою волю всем остальным. Поэтому позиция Эрдогана, который напрямую отказывает США в вопросе о зенитно-ракетных системах ‒ это, безусловно, идет в копилку турецкого лидера", ‒ сказал главный редактор портала "Сегодня.ру", военный обозреватель Юрий Котенок в эфире радио Sputnik.

Перед турецким руководством, по его словам, стоит трудная задача.

"Турция претендует не только на роль региональной державы, она уже пытается выйти на стратегический уровень. И здесь у Эрдогана очень трудная задача ‒ налаживать отношения с Москвой, оставаясь при этом членом НАТО", ‒ полагает Юрий Котенок.

По словам эксперта, это вызывает большое недовольство Соединенных Штатов, в связи чем результаты этого визита Эрдогана в Вашингтон, когда были предприняты попытки его сломить, весьма примечательны.

"Заявления Эрдогана (про С-400 ‒ ред.) говорят о том, что пока сломить его не удается. Хотя не будем забывать, что у американцев существует большой ассортимент мер, к которым они могут прибегнуть в отношении турецкого руководства. И Турции нужно быть готовой к тому, что ее могут попробовать вовлечь в те или иные политические и военно-политические провокации в регионе", - отметил Котенок.

Поставки российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Анкары с Вашингтоном, начались в середине июля. В Турции заявляли, что C-400 будут полностью введены в действие в апреле 2020 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, угрожая в противном случае задержать или отменить продажу Турции истребителей F-35, а также ввести санкции. Анкара отказалась идти на уступки.

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