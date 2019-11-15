Решено: лидеры "нормандской четверки" встретятся в столице Франции

С июня 2014 года, когда главы России, Франции, Германии и Украины впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе, состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.

КИШИНЕВ 15 ноя — Sputnik. Президент России Владимир Путин, его украинский коллега Владимир Зеленский, глава Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель проведут встречу в "нормандском формате" 9 декабря в Париже. Об этом РИА Новости сообщили в немецком правительстве.

"Канцлер примет в нем участие", — заявили в ведомстве.

Кроме того, дату переговоров подтвердили Елисейский дворец и офис украинского президента. В Киеве сообщили, что решение было принято после телефонного разговора Зеленского с Макроном.

Для украинского лидера это будут первые переговоры в "нормандском формате" и первая личная встреча с Путиным.

Российская сторона пока не прокомментировала эту информацию.

Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.

С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.

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