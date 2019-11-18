Ожидания Кремля от саммита в "нормандском формате"

В понедельник в Кремле подтвердили, что встреча пройдет 9 декабря и подготовка к ней вступила в завершающую стадию.

КИШИНЕВ, 18 ноя - Sputnik. В Кремле не склонны ни завышать, ни занижать ожидания от саммита в "нормандском формате", считают это очень важной, долгожданной встречей и надеются, что подготовка к нему возымеет результаты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В понедельник в Кремле подтвердили, что саммит в "нормандском формате" пройдет 9 декабря; по словам Пескова, подготовка к этой встрече вступила в завершающую стадию.

"Это очень серьезная встреча, долгожданная. Вы знаете, что предшествовал достаточно длительный период перед тем, как эта встреча была запланирована", - заявил Песков.

Он высказал сожаление российской стороны в связи с тем, что в работе нормандского формата был очень большой перерыв .

"И давайте не будем ни завышать ожидания, чтобы потом не разочаровываться, и в то же время не занижать, надеясь, что все-таки подготовка возымеет свои результаты", - подытожил пресс-секретарь президента свой ответ на вопрос, каковы ожидания Кремля от предстоящей встречи в нормандском формате.

В минувшую пятницу агентство Блумберг со ссылкой на Елисейский дворец сообщило, что лидеры Франции, Германии, Украины и России проведут встречу в "нормандском формате" 9 декабря в Париже. В кабмине ФРГ также заявили, что канцлер Ангела Меркель примет участие в этом саммите. Чуть позже офис президента Украины Владимира Зеленского подтвердил встречу лидеров "нормандской четверки" 9 декабря во французской столице.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK