22:19 19 Ноября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.40
  • USD17.54
  • RUB0.27
  • RON4.06
  • UAH0.73
Поиск
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко

Зеленский напомнил Тимошенко про "силуэт", она ему - про древнюю традицию

© Sputnik / Стрингер
Политика
Получить короткую ссылку
73 0 0
Sputnik Молдова

Обмен репликами между президентом Украины и лидером фракции "Батькивщина" был далеко не первым в истории взаимоотношений двух политиков.

КИШИНЕВ, 19 ноя — Sputnik. Юлия Тимошенко раскритиковала тон Владимира Зеленского в свой адрес.

Собака и тарелка
© Sputnik / Сергей Пятаков
Украина, президентская гонка: реплика про лай в ответ на сравнение с борщом

Ранее украинский лидер заявил, что Тимошенко принесла список своих людей для назначения на "сладкие" места, взамен пообещав в течение года голосовать за все законы вместе со "Слугой народа". Зеленский в шутку отметил, что сейчас оппозиция на Украине имеет отличную фигуру, так как ей "просто не дают сладенького".

"Я напомню, что есть одна древняя украинская традиция. Раз в пять лет некоторым украинским президентам кажется, что они взяли джекпот! А дальше все по сценарию… Ну, вы в курсе...", — написала Тимошенко в фейсбуке.

Политик отметила, что будет ждать Зеленского на корпоративах.

"Можно со своим фортепиано", — пошутила она.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Леонид Пасечник: Зеленский может так и остаться "президентом-надеждой"
Путин по итогам саммита в Бразилиа: о БРИКС, Трампе, Зеленском и Сирии
"Вона допоможе": что обещала Тимошенко будущему президенту Украины


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
История футбольного противостояния команд Молдовы и России - фото
В Москве предупредили Кишинев об опасности для нового правительства
Джабаров: для нового правительства Молдовы существуют определенные угрозы
Цены на алкоголь в Евросоюзе
Сравнение: цены на спиртное в странах ЕС

БОМОНД
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться