Зеленский напомнил Тимошенко про "силуэт", она ему - про древнюю традицию

Обмен репликами между президентом Украины и лидером фракции "Батькивщина" был далеко не первым в истории взаимоотношений двух политиков.

КИШИНЕВ, 19 ноя — Sputnik. Юлия Тимошенко раскритиковала тон Владимира Зеленского в свой адрес.

Ранее украинский лидер заявил, что Тимошенко принесла список своих людей для назначения на "сладкие" места, взамен пообещав в течение года голосовать за все законы вместе со "Слугой народа". Зеленский в шутку отметил, что сейчас оппозиция на Украине имеет отличную фигуру, так как ей "просто не дают сладенького".

"Я напомню, что есть одна древняя украинская традиция. Раз в пять лет некоторым украинским президентам кажется, что они взяли джекпот! А дальше все по сценарию… Ну, вы в курсе...", — написала Тимошенко в фейсбуке.

Политик отметила, что будет ждать Зеленского на корпоративах.

"Можно со своим фортепиано", — пошутила она.

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