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Выступление Путина на форуме ВТБ Капитала Россия зовет!.

Путин: "Российская угроза - это просто выдумка" - видео

© Sputnik / Сергей Гунеев
Политика
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Sputnik Молдова

Российский лидер разъяснил, что силы, которые эксплуатируют эту тему, ищут для себя определенные политические выгоды.

КИШИНЕВ, 20 ноя - Sputnik. Лидеры ведущих стран понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать, российская угроза - это выдумка, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!"

"Несмотря на все проблемы с Украиной, со спекуляциями вокруг Крыма и Донбасса, все прекрасно понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать", - сказал Путин.

Российский лидер призвал вспомнить, сколько жителей в Евросоюзе и в целом в странах НАТО, каков их суммарный экономический и военный потенциал.

"Это просто чушь, бред собачий. Российская угроза - это просто выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это. Это все имеет какие-то временные рамки, для всех это очевидно. Для лидеров ведущих стран Европы - это абсолютно очевидно", - добавил он.

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