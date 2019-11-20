Эрдоган поздравил Кику, назвав одной из основ нашей дружбы проживание гагаузов в РМ

Новый молдавский премьер-министр продолжает получать поздравления от лидеров государств мира в связи со вступлением в должность - поздравительное письмо ему направил и турецкий лидер.

КИШИНЕВ, 20 ноя - Sputnik. Президент Турецкой республики Реджеп Тайип Эрдоган поздравил вступившего в должность главу кабинета министров Молдовы Иона Кику.

Турецкий лидер пожелал премьер-министру Молдовы успехов и свершений в социально-экономическом развитии страны, а также подчеркнул дружественный характер двухсторонних отношений.

В своем поздравительном послании Эрдоган уточнил, что за последние несколько лет связи между Молдовой и Турцией вышли на новый уровень и сегодня динамично развиваются. Турецкий лидер выразил надежду, что кооперация двух стран будет и впредь двигаться вперед на протяжении работы нового кабинета министров РМ, что последуют новые, позитивные импульсы во взаимодействии двух государств.

"Проживание наших братьев-гагаузов в Молдове, которое мы считаем одним из важных поводов для дружбы между нашими странами, способствует развитию крепких отношений между нашими народами", - говорится в поздравительном письме.

Парламент Молдовы 14 ноября голосами 62 депутатов утвердил назначение Иона Кику в должности премьер-министра Молдовы. В то же день Кику и члены его кабинета министров принесли присягу в присутствии президента республики Игоря Додона и премьер-министра Зинаиды Гречаной.

Премьер-министр Ион Кику назвал состав своего кабмина "технократическим" и заявил, что его команда готова взять на себя ответственность за управление страной и решение накопившихся проблем.

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