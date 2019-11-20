Молдова - Россия: диалог на дипломатическом уровне

КИШИНЕВ, 20 ноя - Sputnik. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко в среду провел встречу с министром иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Аурелием Чокоем.
"Обсуждены актуальные вопросы российско-молдавских отношений, включая взаимодействие между внешнеполитическими ведомствами двух стран, - говорится в сообщении МИД по итогам встречи.
Поездка в Москву для Кику - первый зарубежный визит после назначения премьером.
Молдавский премьер выразил уверенность, что Кишинев и Москва возобновят конструктивный диалог, который придаст импульс для улучшения отношений двух стран.
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