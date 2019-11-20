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Кремль и здание МИД

Молдова - Россия: диалог на дипломатическом уровне

© Sputnik / Владимир Песня
Политика
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Sputnik Молдова

Глава внешнеполитического ведомства РМ находится в Москве в составе правительственной делегации во главе с премьер-министром Ионом Кику.

КИШИНЕВ, 20 ноя - Sputnik. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко в среду провел встречу с министром иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Аурелием Чокоем.

"Обсуждены актуальные вопросы российско-молдавских отношений, включая взаимодействие между внешнеполитическими ведомствами двух стран, - говорится в сообщении МИД по итогам встречи.

Дмитрий Медведев
© Sputnik / Алексей Даничев
Москва рассчитывает наверстать упущенные возможности в отношениях с Кишиневом
Чокой находится в Москве в составе правительственной делегации, ее возглавляет премьер-министр Ион Кику, который в среду проводит переговоры с главой российского кабмина Дмитрием Медведевым.

Поездка в Москву для Кику - первый зарубежный визит после назначения премьером.

Молдавский премьер выразил уверенность, что Кишинев и Москва возобновят конструктивный диалог, который придаст импульс для улучшения отношений двух стран.

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