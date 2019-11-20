Москва и Кишинев условились вернуться к приднестровской тематике позже

Обсуждение такой очень сложной, деликатной, застаревшей проблемы требует, чтобы молдавское правительство "устоялось".

КИШИНЕВ, 20 ноя - Sputnik. Россия сможет вернуться к обсуждению вопроса приднестровского урегулирования после того, как новое правительство Молдовы обретёт устойчивость, считает вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

"На этих переговорах договорились, что надо дать правительству устояться. Нужна политическая устойчивость. Когда такая устойчивость и политическая уверенность в будущем у этого правительства будет, вполне возможно, что мы вернёмся к обсуждению такой очень сложной, деликатной, застаревшей проблемы урегулирования в Приднестровье", - сказал Козак журналистам по итогам российско-молдавских переговоров.

Он отметил, что в ходе встречи ощущался прагматичный и конструктивный настрой нового правительства Молдовы.

По словам Козака, было продемонстрировано искреннее желание возобновить сотрудничество с Россией.

"У нас есть значительная доля оптимизма в том, что нам удастся наладить взаимовыгодные добрососедские отношения", - сказал Козак.

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