Визит Кику в РФ: скидки на газ, встреча с Медведевым, развитие партнерства

Среда выдалась насыщенным политическим днем для премьер-министра Иона Кику - Sputnik следил за переговорами главы молдавского кабмина, наиболее важные договоренности - в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 20 ноя - Sputnik. Первый визит главы правительства Молдовы в Россию может стать знаковым событием не только для Кишинева. Глава молдавского кабмина Ион Кику, который был утвержден на эту должность на прошлой неделе, не стал откладывать в долгий ящик поездку в Москву, как это сделала его предшественница Майя Санду. Уже по предварительным итогам можно сделать вывод, что визит был не для "галочки".

Активизация сотрудничества и встреча с Медведевым

Премьер-министр Молдовы выразил уверенность, что Кишинев и Москва возобновят конструктивный диалог, который придаст импульс для улучшения отношений двух стран. Об этом Кику заявил на встрече с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.

"Я приехал для того, чтобы возобновить диалог между нашими правительствами по многим аспектам нашего сотрудничества. Накопилось очень много проблем. Я считаю, что в условиях делового, честного диалога можно разрешить существующие проблемы, можно придать импульс торговле, экономическому сотрудничеству, гуманитарному и культурному сотрудничеству", - сказал Кику.

Правительство России рассчитывает наверстать упущенные возможности в отношениях с Молдовой, заявил Медведев в ходе встречи с Кику.

"За последние годы было очень многое упущено. Скажу по-честному, я не уверен, что это пошло на пользу вашей стране, что это принесло какие-то дополнительные возможности. Наоборот, скорее что-то за эти годы мы растратили. Надеюсь, что сейчас мы сможем упущенные возможности все-таки наверстать", - сказал Медведев.

Российский премьер выразил надежду, что нынешний визит поспособствует улучшению сотрудничества между странами.

"Надеюсь, что этот визит придаст дополнительный импульс нашим отношениям в экономической сфере, в инвестиционном сотрудничестве, по самым разным гуманитарным вопросам", - отметил Медведев.

Рабочая поездка молдавского премьера в Москву стала первым за семь лет официальным визитом главы молдавского правительства в Россию.

Насыщенные переговоры по газу

Молдова не останется без российского природного газа, даже если возникнут проблемы с его транзитом через территорию Украины, получать "голубое топливо" из РФ наша страна сможет через Болгарию и Румынию. Об этом заявил глава совета директоров "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с премьер-министром РМ.

В ходе встречи стороны обсудили самые важные вопросы, касающиеся обеспечения энергетической безопасности страны, в том числе расчет Молдовы по счетам за потребленный газ, бесперебойное обеспечение потребителей в республике, внедрение третьего энергетического пакета.

Глава "Газпрома" подчеркнул, что предприятие "Молдовагаз" в полной мере и своевременно рассчитывается за поставленное в республику "голубое топливо".

Глава молдавского кабмина поблагодарил Алексея Миллера за открытость, которую демонстрирует руководство ОАО "Газпром" в сотрудничестве с правительством Молдовы по вопросу продления контракта с предприятием "Молдовагаз", а также за всестороннюю информацию, касающуюся обеспечения энергобезопасности нашей страны.

Кику также подчеркнул в ходе встречи, что кабинет министров под его руководством "не допустит роста тарифов на природный газ".

По итогам встречи стороны договорились обеспечить бесперебойные поставки природного газа потребителям в Республике Молдова. Глава "Газпрома" поздравил молдавского премьера со вступлением в должность и пожелал кабмину под его руководством достичь всех поставленных целей и задач.

Цена на газ снизится

Россия и Молдова договорились о продлении контракта на поставку газа, цена российского "голубого топлива" для республики с начала 2020 года снизится до 173 долларов за тысячу кубов, заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак по итогам российско-молдавских переговоров.

"Мы договорились, что продлим контракт на действующих условиях. Он выгодный Республике Молдова с точки зрения цены газа на следующий год. Формула, которая есть, становится очень выгодной Молдове", - сказал Козак.

Ранее руководство республики сообщало о достижении договоренности по скидке в цене на газ от "Газпрома" с октября 2019 года. "Это работает. Такая договоренность в силе", - подтвердил Козак.

"Нам не пришлось предоставлять слишком большой скидки, потому что сама действующая формула цены позволяет получить значительную скидку. Не буду скрывать, с нового года цена за тысячу кубов газа для Молдовы будет 173 доллара за тысячу кубов. Это в силу того контракта, который есть на сегодня", - добавил российский вице-премьер.

По его словам, на переговорах обсуждался и вопрос о долге республики за газ. "Мы обсуждали вопрос с местным "Газпромом", включение в этот тариф, который существенно будет снижен, может быть, некоторых надбавок, которые позволяют постепенно возвращать и возвращать эти долги", - рассказал Козак.

Многомиллионный кредит от России

Молдова обратилась к России с просьбой предоставить кредит на реализацию инфраструктурных проектов, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

"Этот вопрос обсуждался. За четыре дня новое правительство не может добиться кредитного соглашения о предоставлении межгосударственного кредита. Мы договорились, что они представят в деталях предложения, на каких условиях они бы хотели получить этот кредит, какие гарантии возврата", - сказал Козак журналистам по итогам российско-молдавских переговоров.

Таким образом, вице-премьер прокомментировал сообщения молдавских СМИ о том, что Молдова намеревалась попросить у России 300 миллионов долларов на инфраструктурные проекты, в частности, на дороги.

Козак отметил, что Россия должна быть уверена, что эти деньги пойдут на пользу экономике Молдовы и позволят ей исправно выполнять обязательства по возврату кредита.

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