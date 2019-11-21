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Зинаида Гречаная встретилась с Валентиной Матвиенко на сессии МПА СНГ

© Photo: Межпарламентская Ассамблея государств — участников Содружества Независимых Государств
Политика
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Sputnik Молдова

Зинаида Гречаная принимает участие в осенней сессии Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ), которая проходит в Санкт-Петербурге.

КИШИНЕВ, 21 ноя — Sputnik. Спикер парламента Молдовы Зинаида Гречаная встретилась в четверг с председателем Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентиной Матвиенко.

Зинаида Гречаная принимает участие в осенней сессии Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ), которая проходит в Санкт-Петербурге.

"Во время встречи рассмотрели политическую ситуацию в Республике Молдова и подтвердили приоритеты в отношениях с Российской Федерацией. Подчеркнула необходимость активизации межпарламентского диалога в интересах наших стран и народов", - написала Зинаида Гречаная в Facebook.

В свою очередь Валентина Матвиенко подчеркнула готовность оказать всемерную поддержку и поздравила парламент и президента страны с достойным разрешением ситуации после отставки правительства и предотвращением политического кризиса, сообщила спикер парламента Молдовы. Она также поздравила с результатами, достигнутыми новым правительством в ходе официального визита в Москву.

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания России приняла приглашение посетить Республику Молдова в следующем году в рамках межрегионального форума.

Возвращение делегации Молдовы в МПА СНГ

Делегация парламента республики Молдова официально участвует в работе МПА СНГ впервые после двухлетнего перерыва.

Молдова – Россия: перезагрузка деловых отношений
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Ранее первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров выразил надежду, что Молдова вернется к полноценному сотрудничеству в рамках МПА СНГ.

"Мы надеемся, что Молдова вернется к сотрудничеству и в рамках Межпарламентской ассамблеи СНГ", - заявил Джабаров во время видеомоста Кишинев-Москва в пресс-центре Sputnik Молдова. 

Российский сенатор отметил, что в последние два года молдавские парламентарии под различными предлогами избегали посещения заседаний МПА СНГ.

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Теги:
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