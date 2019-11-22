Важная встреча Кику - как Молдова будет сотрудничать с Азербайджаном

Глава молдавского кабинета министров Ион Кику в Лондоне провел переговоры с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым, обсудив важные направления двухстороннего сотрудничества.

КИШИНЕВ, 22 ноя - Sputnik. В столице Великобритании, где проходит инвестиционный форум Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), приуроченный к 10-летию Восточного партнерства, премьер-министр Ион Кику провел встречу со своим Азербайджанским коллегой Али Асадовым.

© Photo : Direcţia comunicare și protocol Guvernul Republicii Moldova Premierul Ion Chicu s-a întâlnit cu omologul său din Azerbaijan, Ali Asadov

Главы правительств двух стран обсудили вопросы двухстороннего экономического сотрудничества, проведение форумов деловых людей в Молдове и Азербайджане, взаимодействие двух стран в энергетическом секторе.

Кику заявил о заинтересованности Молдовы в наращивании межгосударственного политического диалога с руководством Азербайджана по всем направлениям.

"Уверен, что у наших социально-гуманитарных и экономических отношений - большой потенциал для развития. Уровень товарооборота между нашими странами не в полной мере покрывает торговые возможности наших стран. Необходимо развивать эти отношения сразу по нескольким направлениям, которые приведут в интенсификации торгово-экономических связей двух государств", - заявил молдавский премьер. © Sputnik / Eldar Tanryverdiyev Игорь Шаров: Молдова может многому научиться у Азербайджана

В первой половине 2019 года объем взаимной торговли между Молдовой и Азербайджаном составил 3,2 миллиона долларов, а цифра экспорта продукции из нашей республики в государство у Каспийского моря возросла до 2,8 миллиона долларов.

В ходе встречи Ион Кику также поблагодарил своего азербайджанского коллегу за предоставление финансирования на строительство Культурно-образовательного центра в Чадыр-Лунге. Стоимость этого проекта, финансируемого Фондом Гейдара Алиева, составила 1,5 миллиона евро.

По завершении встречи Кику пригласил Асадова посетить Молдову с рабочим визитом. Молдавский премьер также отметил, что было бы неплохо, чтобы в нашу страну приехала и делегация бизнесменов из Азербайджана, заинтересованных в сотрудничестве с экономическими агентами республики.

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