В Лондоне Кику говорил с Гончаруком о Днестре, газе и госгранице

На инвестиционном форуме ЕБРР в Лондоне премьер-министр Ион Кику провел двустороннюю встречу со своим украинским коллегой Алексеем Гончаруком.

КИШИНЕВ, 23 ноя — Sputnik. Молдавский премьер Ион Кику в ходе переговоров с главой кабмина Украины Алексеем Гончаруком подчеркнул открытость молдавского правительства к укреплению партнерских отношений с соседней страной в различных областях.

По заявлению главы правительства Молдовы, приоритетными направлениями для нашей страны являются региональная безопасность, экологическая защита бассейна реки Днестр, энергетический и транспортный сектора, активизация сотрудничества на государственной границе.

В частности, Кику подтвердил, что на приднестровском участке молдавско-украинской границы будут открыты еще два совместных контрольно-пропускных пункта.

"Развитие и укрепление партнерских отношений с Украиной - один из приоритетов правительства Республики Молдова. Я хочу подтвердить нашу готовность к открытому и активному межправительственному диалогу. Уверен, что совместными усилиями мы сможем развить положительную динамику нашего двустороннего сотрудничества", - сказал Кику. © Photo : Direcţia comunicare și protocol Guvernul Republicii Moldova Важная встреча Кику - как Молдова будет сотрудничать с Азербайджаном

В свою очередь, глава украинской исполнительной власти отметил важность активизации взаимовыгодного двустороннего взаимодействия, подтвердив открытость Киева в продвижении диалога. В этом контексте была отмечена значимость работы молдавско-украинской межправительственной комиссии в области торгово-экономического сотрудничества.

Кику участвует в инвестиционном форуме Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) для государств Восточного партнерства, который проходит в Лондоне. До этого у него уже состоялись встречи с премьерами Азербайджана и Белоруссии.

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