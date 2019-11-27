В Кремле оценили вероятность встречи Путина и Зеленского в Париже

Президенты двух стран будут среди участников саммита "нормандской четверки", который пройдет во французской столице 9 декабря.

КИШИНЕВ, 27 ноя - Sputnik. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что все идет к тому, чтобы провести отдельную встречу лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже.

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"Я думаю, что к этому идет, чтобы провести отдельную встречу", - сказал Ушаков журналистам.

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В Париже 9 декабря пройдет саммит "нормандской четверки".

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