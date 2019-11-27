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Париж

В Кремле оценили вероятность встречи Путина и Зеленского в Париже

© Sputnik / Mikhail Mokrushin
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20191127/28355529/v-kremle-otsenili-veroyatnost-vstrechi-putin-zelenskyi-v-paris.html

Президенты двух стран будут среди участников саммита "нормандской четверки", который пройдет во французской столице 9 декабря.

КИШИНЕВ, 27 ноя - Sputnik. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что все идет к тому, чтобы провести отдельную встречу лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже.

Города мира. Париж. Архивное фото
© Sputnik / Ирина Калашникова
Решено: лидеры "нормандской четверки" встретятся в столице Франции

Ожидания Кремля от саммита в "нормандском формате" >>>

"Я думаю, что к этому идет, чтобы провести отдельную встречу", - сказал Ушаков журналистам.

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В Париже 9 декабря пройдет саммит "нормандской четверки".

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