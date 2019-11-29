Турецкая газета: кто для Запада "стихийное бедствие", а кто "сущий кошмар"

Давление, оказываемое на США и их союзников независимой политикой ряда стран, обозреватель сравнивает со природными катаклизмами различной интенсивности.

КИШИНЕВ, 29 ноя — Sputnik. Россия наряду с Турцией и Китаем представляет собой ужас, который угрожает Западу во главе с США. Об этом пишет турецкая газета Sabah.

Так, давление, оказываемое независимой политикой Турции, напоминает цунами, Китая – изменение климата, а России – ураган.

Автор отмечает, что новые стратегические отношения между Москвой, Анкарой и Пекином снова превратили Россию в центр притяжения. Страна продолжает расширять свою зону влияния на Северную Африку. При этом она строит отношения со странами, считающимися ближайшими союзниками США, такими как Израиль, Саудовская Аравия, Египет, Германия и Франция.

Издание подчеркивает, что Турция выполняет функцию "стальной сердцевины" в мусульманских регионах Северной Африки, Ближнего Востока, Балкан, Кавказа, Средней и Южной Азии. По мнению автора, страна уже сейчас воспринимается как один из самых "довлеющих полюсов вновь формирующейся глобальной системы".

При этом "сущий кошмар" для США – Китай, вызывающий настоящее "изменение климата" в глобальной геополитике. Соединенным Штатам необходимо привлечь на свою сторону Россию и Турцию для противодействия в экономической войне с государством. Однако издание сомневается, что это возможно на практике.

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