Президент Турции Эрдоган посоветовал Макрону проверить свой мозг

КИШИНЕВ, 29 ноя - Sputnik. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган посоветовал президенту Франции Эммануэлю Макрону проверить свой мозг на предмет его смерти, после высказываний последнего о "смерти НАТО", сообщает РИА Новости.

В интервью, данном журналу The Economist, Макрон заявил, что НАТО полностью утратила координацию внутри союза, что он охарактеризовал как "смерть мозга". Он уверен, что в альянсе отсутствует координация по стратегическим решениям между США и другими партнерами.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и генсек НАТО Йенс Столтенберг уже заявили о том, что не разделяют резких оценок французского лидера.

"Не знаю, что значит для НАТО Франция, но Турция для НАТО является очень важной страной. Макрон заявил о смерти мозга НАТО. Уважаемый Макрон, ты сначала собственный мозг проверь, потому что такие заявления подходят только тем, у кого, как у тебя, мозг умер", - цитирует Эрдогана телеканал NTV.

Эрдоган заявил, что у французского президента отсутствует опыт борьбы с терроризмом.

"Именно поэтому "желтые жилеты" оккупировали Францию. Какое твое дело, изгонять Турцию из НАТО или нет? Разве ты принимаешь такие решения? Прыгайте, сколько хотите, но вы будете уважать суверенитет Турции", - сказал турецкий лидер.

Он добавил, что безопасность Турции означает безопасность Европы.

Посла Турции в Париже уже вызвали в МИД Франции после высказываний Эрдогана.