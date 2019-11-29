00:25 30 Ноября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.20
  • USD17.44
  • RUB0.27
  • RON4.01
  • UAH0.73
Поиск
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Президент Франции Эммануэль Макрон

Президент Турции Эрдоган посоветовал Макрону проверить свой мозг

© Ludovic Marin, Pool via AP
Политика
Получить короткую ссылку
7101
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2838/38/28383801.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20191129/28383810/ehrdogan-posovetoval-makronu-proverit-svoj-mozg.html

Турецкий лидер резко отреагировал на высказывание французского коллеги Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО.

КИШИНЕВ, 29 ноя - Sputnik. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган посоветовал президенту Франции Эммануэлю Макрону проверить свой мозг на предмет его смерти, после высказываний последнего о "смерти НАТО", сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Alexei Druzhinin
Мир за сутки: ответ Макрона Путину, гонорар Ротару и запрет в Приднестровье

В интервью, данном журналу The Economist, Макрон заявил, что НАТО полностью утратила координацию внутри союза, что он охарактеризовал как "смерть мозга". Он уверен, что в альянсе отсутствует координация по стратегическим решениям между США и другими партнерами.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и генсек НАТО Йенс Столтенберг уже заявили о том, что не разделяют резких оценок французского лидера.

"Не знаю, что значит для НАТО Франция, но Турция для НАТО является очень важной страной. Макрон заявил о смерти мозга НАТО. Уважаемый Макрон, ты сначала собственный мозг проверь, потому что такие заявления подходят только тем, у кого, как у тебя, мозг умер", - цитирует Эрдогана телеканал NTV.

Эрдоган заявил, что у французского президента отсутствует опыт борьбы с терроризмом.

"Именно поэтому "желтые жилеты" оккупировали Францию. Какое твое дело, изгонять Турцию из НАТО или нет? Разве ты принимаешь такие решения? Прыгайте, сколько хотите, но вы будете уважать суверенитет Турции", - сказал турецкий лидер.

Он добавил, что безопасность Турции означает безопасность Европы.

Посла Турции в Париже уже вызвали в МИД Франции после высказываний Эрдогана.



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Девушка в магазине во время скидок в Нью-Йорке
Как не слететь с катушек в "Черную пятницу" - фото
Лавров посоветовал Западу отказаться от имперских замашек и привычки диктовать всем свою волю
Лавров посоветовал Западу отказаться от имперских замашек - видео
Все руководители Прокуратуры Республики Молдова
Все главы Генеральной прокуратуры Молдовы

БОМОНД
Соцсети
sputnikvmoldove
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться