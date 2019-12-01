Додон поздравил Йоханниса и румынский народ - что пожелал президент

КИШИНЕВ, 1 дек - Sputnik. Сегодня в соседней стране отмечается государственный праздник - Национальный день Румынии. В связи с этой датой президент Молдовы поздравил главу государства и весь народ дружественной страны с праздником.

"От имени граждан Республики Молдова и от себя лично искренне поздравляю президента Румынии Клауса Йоханниса с Национальным днём Румынии и желаю румынскому народу мира и прогресса", - говорится в тексте послания, которое Додон привел на своей персональной странице в социальной сети Facebook.

Президент Молдовы отметил, что в настоящее время отношения между Республикой Молдова и Румынией всесторонне развиваются в духе взаимного уважения и приверженности общим ценностям, а стратегическое партнерство укрепляется и расширяется.

Додон заявил о готовности Республики Молдова активно поддерживать программу двустороннего сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес, и подтвердил свою персональную открытость для плодотворной реализации связей между нашими государствами.

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