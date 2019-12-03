Песков: дружба с Россией не является препятствием для партнерства с НАТО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что отношения ряда стран с Россией никогда не были препятствием для партнерства с НАТО.

КИШИНЕВ, 3 дек - Sputnik. Россия, как и все суверенные страны, ищет сотрудничества, исходя из своих интересов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывания турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о НАТО и России.

Напомним, что президент Турции ране заявил, что Россия является одним из основных партнеров Анкары, но отношения с ней не являются альтернативой отношениям с союзниками по НАТО.

"Многоплановые, дружественные отношения с Россией никогда не были и не могли быть препятствием для других стран в осуществлении ими отношений партнерства в других направлениях. Об этом никогда не было и не могло идти речи, поэтому все страны суверенны, все, естественно, в первую очередь заботятся о своих собственных интересах, то же самое делает и Россия, и ищет сотрудничество там, где оно действительно возможно и взаимовыгодно", - сказал Песков журналистам в Москве.

В Лондоне во вторник, 3 декабря, открывается саммит НАТО, приуроченный к 70-летию этого военного альянса. Среди прочих вопросов будет обсуждаться вопрос членства Турции в НАТО странами-членами альянса. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

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