Уже не могут остановиться". Эксперт о продолжении США "визовой войны"

Американские власти не выдали визы делегации Федерального казначейства России и главе департамента МИД. В эфире радио Sputnik эксперт Дмитрий Солонников рассказал, чего, по его мнению, хотят добиться в Вашингтоне.

США снова не выдали визы россиянам. На этот раз – членам делегации Федерального казначейства и директору департамента МИД по работе с соотечественниками за рубежом Олегу Мальгинову. Об этом сообщает РИА Новости.

Делегация казначейства должна была 3 декабря приехать в Вашингтон, где собиралась участвовать в конференции Международного института регулирования аудиторской профессии. А сотрудник МИД должен был посетить Молодежный форум в Нью-Йорке 28-29 ноября.

Как отметили в российском посольстве в Вашингтоне, США последовательно ограничивают въезд российских официальных лиц и срывают важнейшие переговорные форматы.

Ранее США не выдали визы 18 членам российской делегации, которые собирались принять участие в очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, после этого Москва заявила о развязывании Вашингтоном "визовой войны".

В эфире радио Sputnik директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников прокомментировал ситуацию, отметив стремление Вашингтона "продавить" Москву.

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"Россия, конечно, должна принимать участие в международных конференциях, обсуждающих важный вопрос, как следить за движением мировых капиталов. Но Россию из этого формата "выбрасывают". США имеют такую возможность, они привыкли руководить мировым процессом и не могут остановиться. Все там говорят, что хотят контактов с Россией, но на условиях американцев – как только Россия признает гегемонию США и согласится на все выставленные условия, тут же с ней будут хорошие контакты…", – сказал Дмитрий Солонников.

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