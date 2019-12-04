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Города мира. Братислава

Глава молдавской дипломатии в списке тех, с кем встретится Боррель в Братиславе

© Sputnik / Александр Вильф
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20191204/28429632/gava-moldavskoy-diplomatii-v-spiske-tekh-s-kem-vstretitsya-brrel-v-bratislave.html

Новый шеф дипломатии Евросоюза запланировал серию двусторонних контактов на полях заседания СМИД ОБСЕ.

КИШИНЕВ, 4 дек – Sputnik. Новый глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель проведет встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях министерской встречи ОБСЕ в Братиславе, сообщила в среду ЕК.

Заседание СМИД ОБСЕ состоится в столице Словакии 5-6 декабря.

Это будет первый контакт Борреля в новом качестве с российским министром. Боррель с 1 декабря вступил в должность главы европейской дипломатии.

"Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности примет участие в работе 26-го Совета министров ОБСЕ в Братиславе. Он проведет несколько двусторонних встреч, в том числе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым", - говорится в сообщении.

ОБСЕ
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Кроме того, как сообщает ЕК, Боррель проведет переговоры с главами МИД стран программы "Восточное партнерство" (Армения, Азербайджан, Украина, Белоруссия, Молдова, Грузия). 

Намечены также встречи с главой турецкой дипломатии Мевлютом Чавушоглу, главой МИД Украины Вадимом Пристайко и генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером.

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