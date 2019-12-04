Глава молдавской дипломатии в списке тех, с кем встретится Боррель в Братиславе

КИШИНЕВ, 4 дек – Sputnik. Новый глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель проведет встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях министерской встречи ОБСЕ в Братиславе, сообщила в среду ЕК.

Заседание СМИД ОБСЕ состоится в столице Словакии 5-6 декабря.

Это будет первый контакт Борреля в новом качестве с российским министром. Боррель с 1 декабря вступил в должность главы европейской дипломатии.

"Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности примет участие в работе 26-го Совета министров ОБСЕ в Братиславе. Он проведет несколько двусторонних встреч, в том числе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым", - говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщает ЕК, Боррель проведет переговоры с главами МИД стран программы "Восточное партнерство" (Армения, Азербайджан, Украина, Белоруссия, Молдова, Грузия).

Намечены также встречи с главой турецкой дипломатии Мевлютом Чавушоглу, главой МИД Украины Вадимом Пристайко и генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK