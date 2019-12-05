Главы МИД России и Молдовы проводят встречу в Братиславе

КИШИНЕВ, 5 дек — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Аурелиу Чокой в четверг проводят переговоры на полях заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) стран - участниц ОБСЕ в Братиславе.
Дискуссии министров проходят в закрытом для прессы формате.
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Это первая встреча Лаврова и Чокоя после формирования нового правительства в Молдове 14 ноября этого года.
Заседание СМИД ОБСЕ проходит в столице Словакии 5-6 декабря.
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