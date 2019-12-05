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Главы МИД России и Молдовы проводят встречу в Братиславе

© Sputnik / Александр Вильф
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20191205/28442720/glavy-mid-russia-moldova-provodyat-vstrechu-bratislava.html

Дискуссии министров проходят в закрытом для прессы формате. Это первая встреча Лаврова и Чокоя после формирования нового правительства в Молдове.

КИШИНЕВ, 5 дек — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Аурелиу Чокой в четверг проводят переговоры на полях заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) стран - участниц ОБСЕ в Братиславе. 

Профессор Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ), политолог Олег Матвейчев
© Sputnik / Asatur Yesayants
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Дискуссии министров проходят в закрытом для прессы формате.

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Это первая встреча Лаврова и Чокоя после формирования нового правительства в Молдове 14 ноября этого года.

Заседание СМИД ОБСЕ проходит в столице Словакии 5-6 декабря.

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