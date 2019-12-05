Лавров: о чем свидетельствует наращивание военных бюджетов стран НАТО

По словам главы российской дипломатии, факты, которые есть в наличии, говорят о совершенно простой, понятной для всех ситуации.

КИШИНЕВ, 5 дек - Sputnik. Принятое на саммите НАТО решение о рекордном наращивании бюджета альянса говорит о желании блока доминировать не только в Европе, но и на Ближнем Востоке, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров журналистам по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Братиславе.

По словам министра, безоглядное расширение НАТО продолжается, военная инфраструктура быстро сдвигается на восток, вплотную к российским границам, идет постоянное нагнетание напряженности, постоянные обвинения Москвы в агрессивных намерениях.

"И это все на фоне того, что на завершившемся в Лондоне саммите были приняты решения о рекордном дальнейшем наращивании военных бюджетов стран НАТО", - сказал Лавров.

"Это при том, что и нынешние бюджеты в десятки раз, более чем в десять раз, превосходят военный бюджет РФ. Факты, которые есть в наличии, говорят совершенно о простой, понятной для всех ситуации - НАТО хочет доминировать и в Евроатлантике, а если взять поведение НАТО и в других регионах мира, в частности на Ближнем Востоке, то и на Ближнем Востоке тоже", - отметил российский министр.

Лавров также прокомментировал решение НАТО о включении космоса в свою операционную сферу.

"Что касается объявления космоса ареной натовских операций - они и киберпространство уже объявили в таком же качестве - это требует серьезного учета в работе всех международных институтов, потому что мы должны следовать правилу, которое записано в уставе ООН. Что безопасность является нашим общим достоянием, и система коллективной безопасности должна опираться на принцип равноправия и уважения суверенитета друг друга", - сказал шеф российской дипломатии.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK