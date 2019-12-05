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ОБСЕ стремится к "присутствию в Нью-Йорке"

© Sputnik / Виталий Белоусов
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20191205/28449020/osce-stremitsya-k-prisutstviyu-v-new-york.html

На следующей неделе будет завершена работа над совместным заявлением глав ОБСЕ и ООН по рамкам сотрудничества между двумя организациями.

КИШИНЕВ, 5 дек - Sputnik. За открытие присутствия ОБСЕ в Нью-Йорке выступил в четверг действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак.

В Тирасполе встретились действующий председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак и лидер Приднестровья Вадим Красносельский
© Sputnik / Irina Leahova
Лайчак: мы хотим, чтобы 2019-й стал годом хороших конкретных результатов

Он поддержал взаимодополняющее партнёрство ОБСЕ с региональными организациями "вплоть до ООН".

"На следующей неделе мы доработаем совместное заявление с генеральным секретарем ООН по рамкам сотрудничества между двумя организациями. На этой ноте хочу сказать, что необходимо начинать серьезный разговор об открытии присутствия ОБСЕ в Нью-Йорке. Это будет важным шагом в обеспечении взаимной дополняемости и приведёт региональный диалог в соответствие с международными тенденциями", - заявил Лайчак.

В Братиславе 5-6 декабря проходит 26-е заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Председательство в ОБСЕ в 2020 году переходит к Албании.

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