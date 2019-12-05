После саммита: Молдову рассматривают как участок "восточного фланга" НАТО

Несмотря на ругань и скандалы между главными действующими лицами (которые заставили говорить о "конце единства" в Североатлантическом альянсе), западные обозреватели заявляют, что саммит, в общем, решил задачи, ради которых созывался.

Главным итогом встречи 29 глав государств в Лондоне называют отказ Турции от намерения блокировать новый план военных мер в странах Балтии и Польше. Перед этой угрозой бледнел скандал, который разразился после заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о "смерти мозга" и потере смысла существования в НАТО.

Анкара грозила торпедировать принятие этого плана, так как Вашингтон и союзники не хотели отказаться от поддержки курдских отрядов самообороны в Сирии. В Турции их считают террористами, однако для США и коалиции курдские отряды были важным инструментом в сирийской войне.

В итоге план по Прибалтике и Польше был успешно принят. Для этого понадобилась закрытая встреча между Трампом и Эрдоганом, о содержании которой не известно ничего. Факт остается фактом — Турция согласилась с документом, а Эрдоган на парадном групповом фото стоял рядом с Трампом. План был утвержден, — о чем с облегчением заявил на пресс-конференции после саммита генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Молдова остается в фокусе внимания Альянса

Решения, принятые на саммите НАТО, прямо касаются Молдовы, где присутствие Североатлантического альянса в последние годы заметно усилилось.

В преддверии лондонского саммита НАТО, в ноябре 2019 года, был опубликован доклад Центра анализа европейской политики (CEPA), который содержит рекомендации по укреплению "уязвимого Восточного фланга Североатлантического союза".

О влиятельности этого мозгового центра говорит хотя бы тот факт, что в научно-консультативный совет CEPA входили Мадлен Олбрайт и Збигнев Бзежинский, а среди доноров организации — Министерство обороны США, предприятия ВПК — концерны Bell Helicopter, Boeing, Lockheed Martin, Sikorsky Aircraft, энергетический монстр Chevron Corporation, а также Raytheon Company, один из крупнейших поставщиков вооружения и военной техники для армии США и союзников.

Так вот в этом пятидесятистраничном докладе слово "Молдова" встречается 17 раз.

В топе новостей после лондонского саммита НАТО, благодаря разногласиям с Турцией, находилось северное направление, Прибалтика и Польша. Однако в докладе CEPA "восточный фланг НАТО" (где, по мысли авторов документа, развернулось противостояние НАТО и России) понимается шире — как территория "между Черным и Балтийским морями".

Среди "возможных конфликтных площадок", на которых НАТО рекомендуется сосредоточить внимание, упоминаются и Молдова. Причем в качестве инструментов противостояния речь идет не только о Приднестровье, но и о "гагаузском сепаратизме", — каким бы диким сегодня это ни показалось жителям нашей страны.

"Цель Москвы - вызвать неопределенность и конфликт между Молдовой, Румынией и Украиной и заложить основу для вмешательства в защиту Приднестровья или русскоязычного населения в Молдове и Украине", — заявляют авторы доклада, говоря как об одном из сценариев о "создании защищенной Россией Буджакской республики на юге Молдовы и в некоторых частях Одесской области на Украине, в которой проживают молдавское, гагаузское, русское и болгарское меньшинства".

"Альянс должен идти в ногу с этими новыми опасностями, размещая силы ближе к районам, где члены НАТО сталкиваются с угрозой, чтобы гарантировать быстрый политический и военный ответ, — заключают авторы доклада. — Позиционирование более эффективной обороны НАТО вдоль ее Восточного фланга, прилегающего к границам России, продемонстрирует готовность и решительность союзников эффективно реагировать на вызовы".

Активность НАТО в Молдове будет расти

С документом CEPA перекликаются рекомендации аналитического центра RAND, чей доклад о стратегии безопасности в Черноморском регионе был приурочен к совещанию министров обороны стран-членов НАТО, который прошел 24-25 октября.

Соединенным Штатам для продвижения своих интересов в Восточной Европе как воздух необходима военная база в Молдове — такую рекомендацию выдала на-гора RAND, которая готовит доклады для правительства США.

То есть, если вам показалось, что в последние годы Молдову все усерднее затягивают в НАТО, то вам это вовсе не показалось.

В Кишиневе исправно действует полноценный офис Североатлантического альянса, в 2018 году Молдова приобрела вооружений и техники натовского образца на 11 миллионов евро. А в сентябре 2018 года молдавские подразделения отрабатывали взаимодействие с натовскими военными на учениях Joint Combined Exchange Training в Румынии.

Можно с уверенностью прогнозировать, что в ближайшие годы активность НАТО вокруг, да и внутри Молдовы будет нарастать. И движение это будет синхронизировано с общими планами военных мер НАТО на "восточном фланге".

Ответить на это Молдова может только серьезными мерами по укреплению нейтрального статуса страны и сознательным понижением градуса объятий с натовскими "партнерами" (конечно, если кому-то не покажется привлекательной роль "участка фронта", которым НАТО собирается наградить Молдову.)

Все, что для этого нужно — политическая воля. Но для этого, в свою очередь, необходима стабильность. А в перманентном кризисе власти, который бушует в нашей стране, стабильность, к сожалению, крайне дефицитный товар.

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